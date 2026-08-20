Carolina Jaramillo: viuda de Paul Flores rechaza supuesto crimen pasional contra 'El Ruso' y cuestiona proceso judicial

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Carolina Jaramillo, viuda de Paul Flores, volvió a pronunciarse sobre el proceso por el asesinato del cantante de Armonía 10 y terminó entre lágrimas. La joven rechazó una versión que la vincula con un supuesto crimen pasional y pidió que el caso continúe para determinar responsabilidades.

La controversia surgió mientras avanza el proceso judicial por la muerte de Flores, ocurrida el 16 de marzo del 2025, cuando el bus de Armonía 10 fue atacado en San Juan de Lurigancho. Jaramillo cuestionó públicamente el rumbo que tomó esta investigación recientemente.

La viuda rechaza la versión planteada

Jaramillo negó cualquier vínculo con la muerte de su esposo y calificó de ilógica la versión que la relaciona con un supuesto crimen pasional. Durante sus declaraciones, recordó que Flores se encontraba trabajando cuando fue atacado, mientras se trasladaba hacia otra presentación de Armonía 10.

La viuda también cuestionó que esta versión aparezca durante una etapa avanzada del proceso. De acuerdo con lo señalado por Jaramillo, la defensa de los investigados estaría utilizando este planteamiento para retrasar las actuaciones y evitar que los señalados por el crimen reciban una sentencia.

Durante sus declaraciones, Jaramillo manifestó además su preocupación por la demora del proceso. La familia de Flores mantiene el pedido de justicia mientras las autoridades continúan con las diligencias y audiencias relacionadas con los implicados en el ataque que terminó con la vida del cantante.

Reclamo por respaldo y proceso

Otro de los puntos mencionados por Jaramillo fue el respaldo legal que, según afirmó, no estaría recibiendo de parte de Armonía 10. La viuda sostuvo que la familia afronta directamente el proceso y pidió que también exista representación para exigir justicia directamente por la memoria de Flores.

El asesinato de Paul Flores ocurrió después de una presentación de Armonía 10. El ataque contra el bus de la agrupación generó conmoción, y el caso quedó bajo investigación. Más de un año después, el proceso judicial continúa y la familia sigue esperando conocer las responsabilidades.

La situación de Jaramillo se desarrolla mientras el caso enfrenta nuevas actuaciones judiciales. La familia del cantante busca que el procedimiento avance y que los implicados permanezcan sujetos al proceso, en medio de cuestionamientos sobre los tiempos que ha tomado la investigación.

Jaramillo también recordó el impacto que la muerte de Flores tuvo sobre su familia. La viuda sostuvo que continúa reclamando justicia por el cantante y rechazó que se desvíe la atención pública hacia una versión que no corresponde, según sus declaraciones, con las circunstancias conocidas del ataque.