MINSA monitorea establecimientos afectados y atención de heridos tras sismo en Ayacucho

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras el sismo de regular intensidad registrado esta tarde en la región de Ayacucho, el Ministerio de Salud (MINSA) desplegó de inmediato sus protocolos de respuesta y monitoreo en las zonas afectadas. La entidad gubernamental activó los comités de emergencia sanitaria para evaluar de forma preliminar el impacto del movimiento telúrico tanto en la infraestructura hospitalaria como en la atención de la población.

El MINSA da reporte de heridos y estado de los establecimientos de salud

De acuerdo con la información preliminar consolidada por el Centro de Operaciones de Emergencia, las brigadas médicas brindaron atención oportuna a tres personas que resultaron con lesiones tras el movimiento telúrico. Los pacientes fueron atendidos de forma inmediata por el personal de turno para descartar complicaciones de gravedad y asegurar su pronta recuperación.

En cuanto a la infraestructura sanitaria, el reporte sectorial confirmó afectaciones en un total de 12 establecimientos de salud distribuidos entre las regiones de Ayacucho y Cusco. Específicamente, se contabilizaron 10 centros de salud con daños menores en territorio ayacuchano y dos recintos adicionales en la región cusqueña.

A pesar de los daños materiales reportados en sus estructuras, el Ministerio de Salud confirmó que todos los recintos médicos afectados permanecen plenamente operativos. El personal asistencial continúa prestando servicios de urgencia y consulta a la ciudadanía, garantizando la continuidad de las prestaciones médicas en las localidades impactadas.

Tras el sismo registrado esta tarde en Ayacucho, el Ministerio de Salud informa que la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (Digerd) mantiene el monitoreo permanente de la emergencia y coordina las acciones de respuesta con las... pic.twitter.com/EEfoHO1V37 — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) August 20, 2026

Acciones de contingencia y evaluación de daños en la zona afectada

El COE Salud mantiene una supervisión continua sobre las áreas donde se sintió con mayor intensidad el temblor, articulando esfuerzos con las redes de salud locales. El equipo especializado se encarga de recopilar información en tiempo real para determinar si se requieren insumos adicionales o el desplazamiento de brigadas de refuerzo a las comunidades vulnerables.

Asimismo, los especialistas del sector ejecutan las evaluaciones correspondientes de daños y análisis de necesidades en cada uno de los puestos de salud comprometidos. Este procedimiento técnico resulta indispensable para presupuestar y ejecutar las reparaciones de infraestructura sin interferir con las labores asistenciales diarias.

La coordinación interinstitucional busca salvaguardar la integridad de los pacientes hospitalizados y del equipo médico ante posibles réplicas en la zona andina. La autoridad sanitaria reiteró su compromiso de mantener una comunicación fluida con la población para informarle sobre la evolución de las medidas de contingencia implementadas.

En ese sentido, el Ministerio de Salud (MINSA) reafirma su compromiso de velar por la seguridad y la continuidad de los servicios de salud en todo el territorio nacional ante eventualidades naturales de esta naturaleza.