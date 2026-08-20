Sismo de 7.2 en Ayacucho: Alcalde de Parinacochas pide apoyo a presidenta Fujimori tras movimiento telúrico

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El fuerte sismo de magnitud 7.2 que remeció Ayacucho esta tarde del jueves llevó al alcalde de Parinacochas, Yony Reyes Anampa, a pedir apoyo directo a la presidenta Keiko Fujimori. Con la voz quebrada, la autoridad edil exhortó al Ejecutivo a desplazarse a la región y atender las necesidades de las comunidades más vulnerables, donde las viviendas de adobe y calamina corren alto riesgo de colapso.

El pedido del alcalde

Reyes, actualmente en Lima por una comisión oficial, señaló que hasta el momento no se reportan víctimas ni daños graves, aunque brigadas multisectoriales se encuentran desplegadas en distintos puntos de la provincia para verificar la situación.

"Espero que no haya desgracias, pero toda la comisión multisectorial está desplazándose y activándose", indicó.

Asiismo, con evidente emoción, pidió que la presidenta acuda personalmente a Ayacucho para atender las problemáticas de sus ciudades, propensas de resultar afectadas en casos de sismos.

"Puquio, Pauza, Coracora... todos están abandonados. No hay otra manera de expresarlo, que el gobierno nacional vaya y se ensucie sus zapatos".

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | En diálogo con Exitosa, Yony Reyes, alcalde de Parinacochas, Ayacucho, pidió apoyo a la presidenta Keiko Fujimori tras el fuerte sismo de magnitud 7.2 que remeció la región. Con la voz quebrada, la autoridad edil solicitó atención para la provincia.



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Infraestructura vulnerable

El burgomaestre advirtió que la mayoría de viviendas en su jurisdicción están construidas con adobe y techos de calamina, materiales que las hacen especialmente frágiles frente a un sismo de gran magnitud. Por ello, exhortó a activar los niveles de ayuda nacional y regional para garantizar que las familias puedan recibir asistencia inmediata.

Según los primeros reportes, no se han registrado daños significativos en la infraestructura local, aunque el movimiento se sintió con mayor fuerza en el norte de Coracora. Brigadas de auxilio y comisiones multisectoriales se concentran en esas zonas para confirmar si existen damnificados.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | En comunicación con Exitosa, Manuel Huamaní, periodista de Coracora, brindó detalles sobre el fuerte sismo de magnitud 7.2 que remeció Ayacucho este 20 de agosto. "Hasta este momento no hay reportes de heridos", informó.



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El Instituto Geofísico del Perú informó que el terremoto ocurrió a la 1:00 p. m., con epicentro a 35 km al norte de Coracora y a una profundidad de 108 km. La intensidad fue de nivel III-IV en la escala de Mercalli en Coracora, perceptible incluso en otras regiones cercanas como Cusco, Ica y Arequipa

El pedido del alcalde Yony Reyes refleja la urgencia de atención en Ayacucho tras el sismo de 7.2. Aunque los reportes iniciales no registran víctimas ni daños graves, la vulnerabilidad de las viviendas y la precariedad de servicios en provincias como Puquio, Pausa y Coracora subrayan la necesidad de una respuesta inmediata y descentralizada del Gobierno.

La eventual visita de la presidenta a la zona del evento podría convertirse en un gesto clave para transmitir confianza y apoyo a las comunidades afectadas.