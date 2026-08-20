Vecinos del Rímac respaldan paro de transportistas ante ola de ataques criminales

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Exitosa conversó con pasajeros del distrito del Rímac que diariamente utilizan el transporte público para movilizarse. Los usuarios expresaron su respaldo a la medida ante los constantes ataques criminales registrados contra conductores y empresas del sector.

Comprenden pese al perjuicio

Ciudadana manifestó que el paro de transportistas anunciado para el próximo martes 25 de agosto podría afectar sus actividades, debido a la posible falta de unidades. Sin embargo, indicaron que comprenden las razones que motivan la paralización.

"Se están beneficiando ellos, por tantas cosas que se ven. Por la seguridad de ellos y por la nuestra, porque como nosotros nos transportamos, presenciamos esos actos que ha nadie se le desea. Por una parte nos perjudica, pero qué se puede hacer. Todos estamos cansados. No podemos tomar un auto sin saber si vamos a llegar a nuestro destino", afirmó.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En el distrito del Rímac, usuarios se pronunciaron ante el reciente paro convocado por el gremio de transportistas y manifestaron estar a favor de la medida debido a los constantes ataques criminales. "Todos estamos cansados, hostigados", señaló una... pic.twitter.com/HPYIRlxUJV — Exitosa Noticias (@exitosape) August 20, 2026

Asimismo, otro transeúnte coincidió con esta postura y señaló que el paro representa una forma de expresar la frustración frente a los constantes ataques.

"Por un lado va a ser perjudicial para las personas que se quieren trasladar de un lado a otro, pero por otro lado entiendo que es algo que ellos necesitan hacer para deshogarse, ya que el Gobierno no les hace caso. Estamos con miedo de que nos caiga un disparo", señaló.

Niegan despliegue de autoridades

Por otro lado, los pasajeros manifestaron que no detectaron la presencia de efectivos de la Policía Nacional ni de las Fuerzas Armadas en los principales paraderos y avenidas del distrito.

"Es un paro que ya se veía venir por la inseguridad a los transportistas. (...) Todos nos vemos expuestos tanto conductores como transeúntes. (...) A los policías y militares solo los he visto en televisión y en redes sociales, no se ve esa presencia que han prometido desde el Gobierno", indicó.

Convocatoria al paro podría dejarse sin efecto si diálogo con el Gobierno se anticipa a la fecha (25 de agosto)

El mensaje expresado por los ciudadanos se centra, principalmente, en empatizar con los transportistas y cuestionar la ausencia de las fuerzas del orden.

"Afectará a todos los que tenemos que ir a trabajar, habrá que salir más temprano. Pero, por una parte, es bueno que los transportistas se pronuncien ante la ola de atentados que están teniendo. (...) Por esta zona tampoco he visto a policías...",

Cabe recordar que la convocatoria a este paro de transportistas no responde únicamente a la ola de criminalidad y extorsiones que afecta al sector. Los gremios también cuestionan la falta de diálogo con el Poder Ejecutivo y reclaman el cumplimiento del compromiso de sostener una reunión con la presidenta Keiko Fujimori.