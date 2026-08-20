Sismo en un edificio: qué hacer, cuándo evacuar y por qué no debes usar el ascensor

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante un sismo dentro de un edificio, la reacción inmediata puede llevar a las personas hacia las escaleras o las salidas. Sin embargo, el comandante del Cuerpo de Bomberos Carlos Paredes señala para Agencia Andina que primero se debe mantener la calma, esperar que termine el movimiento y evaluar las condiciones antes de evacuar.

Evacuar después del movimiento

Según Carlos Paredes, integrante del equipo USAR que participó en labores de rescate tras los terremotos de Venezuela, la experiencia durante aquella emergencia modificó algunas ideas sobre las zonas consideradas seguras. También recordó que estructuras aparentemente simples resistieron masas de concreto después del colapso de techos.

"La mejor prevención es prepararse para el peor escenario", subrayó.

Si una persona está en un piso alto durante un sismo, no debe intentar bajar por las escaleras mientras continúa el movimiento. La recomendación es permanecer en una zona segura hasta que termine. En la azotea, además, se debe evitar el riesgo de sufrir una caída durante el movimiento.

Cuando el sismo haya terminado, la evacuación debe hacerse caminando y siguiendo la ruta establecida por el edificio. No se debe correr ni empujar, debido a la posibilidad de encontrar escaleras congestionadas o vidrios en el suelo. Las rutas deben permanecer despejadas para facilitar una salida ordenada.

Ascensor, escaleras y objetos esenciales

Las escaleras deben estar libres de obstáculos y materiales combustibles que puedan generar humo o dificultar el paso. El bombero mencionó que elementos como las mayólicas pueden desprenderse durante un movimiento y caer sobre los peldaños, provocando tropiezos y complicando la evacuación.

Después de ponerse a salvo, y siempre que las condiciones lo permitan, se recomienda recoger rápidamente objetos indispensables que estén al alcance. Entre ellos figuran el celular, cargador, llaves, documentos, tarjetas y otras pertenencias necesarias, con el objetivo de evitar regresar posteriormente a una zona que podría presentar riesgos.

Edificios en Perú.

La experiencia del equipo USAR en Venezuela también llevó a Paredes a cuestionar que una sola estrategia pueda funcionar en todos los escenarios. El llamado triángulo de la vida, indicó, no siempre dio resultados durante aquella emergencia, por lo que pidió considerar las condiciones particulares de cada edificio.

El especialista también destacó la importancia de prepararse antes de un sismo, conocer las rutas de evacuación y participar en los simulacros. Estas acciones permiten identificar las salidas disponibles y reconocer posibles obstáculos dentro del edificio antes de enfrentar una emergencia real.

Para quienes viven o trabajan en edificios, conocer qué hacer durante un sismo permite actuar de manera ordenada. Esperar el final del movimiento, evitar el ascensor, utilizar las escaleras durante la evacuación y mantener objetos esenciales cerca forman parte de las recomendaciones entregadas por el Cuerpo de Bomberos.