¿Alianza Lima será premiado como ganador del Apertura si vence a Chankas CYC? Esto dice la Liga 1

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima está cerca de conseguir el primer objetivo del año este sábado 23 de mayo cuando enfrente a Chankas CYC en Matute por la penúltima fecha del Torneo Apertura. Los íntimos solo deben ganar o empatar para coronarse como ganadores de este primer certamen de la Liga 1 cortando una hegemonía del compadre en los últimos tres años.

¿Habrá premiación a Alianza Lima?

Sabiendo que los blanquiazules están a un paso de la consagración en el Apertura, miles de hinchas se han preguntado a través de las redes sociales si la organización del campeonato los premiará en el Estadio Alejandro Villanueva en caso de un resultado positivo frente a los de Andahuaylas.

De acuerdo al periodista Gerson Cuba de Ovación, el propio gerente general de la Liga 1, Jesús Gonzáles, confirmó que Alianza Lima si será premiado en Matute en caso resulte ganador del partido ante Chankas CYC este sábado 23 de mayo.

"Si Alianza Lima gana, si habrá ceremonia, habrá premio y esto me lo confirmó Jesús Gonzáles, gerente general de la Liga 1, donde mi dijo que la liga está preparada para cualquier escenario y poder realizar la premiación oficial ya sea en la fecha 16 o 17. Tiene todo listo para realizar la ceremonia el día sábado 23 de mayo en Matute", indicó.

Alianza Lima está muy cerca de ganar el Torneo Apertura.

Chankas CYC exige garantías con el arbitraje

Pensando en el partido de esta sábado en La Victoria, Chankas CYC emitió un comunicado donde abordaron varios puntos de importancia. Uno de los temas en el que hizo énfasis fue en el arbitraje ya que exigió a la FPF las garantías necesarias para este cotejo.

"Exhortamos a la Comisión Nacional de Árbitros y a la Federación Peruana de Fútbol a designar un arbitraje absolutamente neutral, transparente e imparcial, que otorgue garantías deportivas para ambos clubes y preserve la credibilidad de la competencia", precisaron.

Además, exigieron que el elenco local asegura el ingreso de su hinchada la cual ha sido una de las más resaltantes del fútbol peruano en general desde su ascenso a la primera división.

"Solicitamos que se garantice el acceso a la hinchada visitante, tal como históricamente se ha permitido en diversos escenarios deportivos del país. La hinchada de Los Chankas ha demostrado en reiteradas oportunidades un comportamiento responsable, pacífico y ejemplar en distintos estadios del Perú", añadieron.

En resumen, Alianza Lima si sería premiado como ganador del Torneo Apertura este sábado en caso derrote a Chankas CYC.