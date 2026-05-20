Vía Expresa: ¡Atención! ATU confirma cierre temporal del acceso a Paseo de la República por obras en la Línea 2

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Por la mañana de este miércoles 20 de mayo se tenía previsto el cierre temporal del acceso a la Vía Expresa para realizar trabajos de la Línea 2 del Metro de Lima. De acuerdo al anuncio hecho en redes sociales, la medida tendría una duración de 21 días calendario con dirección a distritos como San Isidro, Miraflores, entre otros.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció que esta clausura momentánea quedaba suspendida hasta nuevo aviso. Esto se confirmó por parte de los concesionarios del Metro de Lima en coordinación con ATU.

ATU confirma cierre temporal de acceso a la Vía Expresa

Ahora, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao finalmente confirmó el cierre temporal del acceso a la Vía Expresa de Paseo de la República desde las 11:00 p.m. de este miércoles 20 de mayo. Así lo dio a conocer a través de un comunicado en sus redes sociales.

ATU confirma cierre temporal del acceso a la Vía Expresa.

En ese pronunciamiento, la entidad adscrita al MTC deja en claro que durante la restricción se continuará con la construcción del túnel de 180 metros que unirá las estaciones centrales de la Línea 2 del Metro de Lima y el Metropolitano en el Cercado de Lima.

"Este miércoles 20 de mayo, desde las 11:00 p. m., se cerrará temporalmente el paso a desnivel de la Vía Expresa Paseo de la República, únicamente en sentido de norte a sur, debido a trabajos de construcción de la Estación Central de la Línea 2 del Metro", inició.

A su vez, ATU aclaró que solo la rampa que permite el acceso a la Vía Expresa será cerrada por lo que el tránsito vehicular con sentido al sur continuará con total normalidad para no generar mayores inconvenientes.

"La medida permitirá continuar con la excavación del túnel que interconectará la Línea 2 del Metro con el sistema del Metropolitano, como parte de las obras de la futura Estación Central. El tránsito vehicular no será interrumpido. Los tres carriles habituales continuarán habilitados para la circulación de vehículos particulares", añadió.

Trabajarán a doble turno

Según este pronunciamiento, los trabajos se realizarán de manera ininterrumpida, es decir a doble turno, para lograr la meta propuesta en los 21 días que se restringirá el tránsito en esta zona.

"Los trabajos se ejecutarán a doble turno continuo para culminar el túnel de interconexión dentro del plazo previsto de 21 días. Exhortamos a los conductores a tomar sus precauciones, anticipar sus tiempos de viaje y respetar las indicaciones de la Policía Nacional y orientadores desplegados en la zona", finalizó.

En resumen, ATU confirmó el cierre por 21 días del acceso a la Vía Expresa para los trabajos de la Línea 2 del Metro de Lima.