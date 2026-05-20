Sport Boys: Jugadores de la 'Misilera' exigieron a la administración el pago de sueldos del mes de abril

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Sport Boys parece no salir del mal momento administrativo que vive a raíz de las recientes deudas que fueron expuestas por SAFAP. A través de un comunicado, la Agremiación de Jugadores expresó su malestar por las deudas que arrastra el elenco rosado y que podrían afectar su actuación en la Liga 1.

Jugadores exigen pago del sueldo del mes de abril

Ahora, el plantel de futbolista del elenco rosado también se pronunció en redes sociales confirmando lo señalado por Safap. De acuerdo a lo informado, la directiva de la Misilera aún no abonó el pago correspondiente a los salarios del mes de abril tal como se ha indicado en las últimas horas.

"Ante la información difundida en redes sociales en las últimas horas, los jugadores de Sport Boys consideramos necesarios aclarar que, hasta la fecha, no se ha realizado el pago correspondiente el sueldo del mes de abril, contrario a lo que se viene mencionando públicamente", indicaron.

Seguidamente, los jugadores de Sport Boys exigieron a la administración que se abone el dinero a cada uno de ellos lo más pronto posible para así evitar cualquier tipo de inconveniente durante su participación en la Liga 1.

Jugadores de Sport Boys exigen pago de sueldos a la directiva.

"Asimismo, exigimos que el pago pendiente sea efectuado a la mayor brevedad posible, evitando así que el esfuerzo, profesionalismo y compromiso demostrando por el plantel dentro del campo se vea perjudicado por circunstancias extradeportivas", añadieron.

Safap exige sanciones al club rosado

Como se indicaba líneas más arriba, la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú expresaron su preocupación por las obligaciones incumplidas de los rosados para con su actual plantel y con obligaciones que arrastran desde años anteriores.

"El club Sport Boys mantiene cuotas vencidas de los meses de marzo y abril, correspondientes a obligaciones laborales de años anteriores y a convenios de refinanciamiento. Además, el último pago realizado por el club fue el pasado 28 de febrero, efectuado fuera del plazo establecido. Asimismo, una nueva cuota de pago está próxima a vencer", señalaron.

Por ello, exigieron a la FPF que se aplique las sanciones correspondientes contra el club del puerto ya que estos incumplimientos fueron debidamente notificados a la Comisión de Licencias.

"Frente a estos incumplimientos reiterados, SAFAP ya informó formalmente a la Comisión de Licencias de la FPF, solicitando que se apliquen las medidas y sanciones contempladas en la normativa vigente", finalizaron.

En resumen, los jugadores de Sport Boys exigieron el pago de sueldos del mes de abril a la directiva.