Gobierno realiza campaña de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano para prevenir cáncer de cuello uterino

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno peruano reforzó su compromiso con la salud pública al desarrollar una campaña nacional de vacunación gratuita contra el Virus del Papiloma Humano (VPH). La iniciativa está dirigida a niñas, niños y adolescentes en edad escolar y tiene como objetivo prevenir el cáncer de cuello uterino, así como otras enfermedades relacionadas con este virus.

La medida se acompaña de una estrategia de comunicación impulsada por la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Comunicación Social (SCS), que busca sensibilizar a las familias sobre la importancia de la inmunización contra una de la principales causas de mortalidad femenina en el país.

El objetivo: Cobertura al 100%

A través de un comunicado institucional, el gobierno precisó que la vacuna utilizada es la nonavalente, capaz de proteger contra nueve tipos de VPH oncogénicos, responsables de la mayoría de los casos de cáncer vinculados al virus.

El Estado busca alcanzar el 100 % de cobertura nacional, garantizando que ningún menor quede sin acceso a esta herramienta preventiva. Además, se han emitido mensajes informativos en medios de comunicación y redes sociales para explicar los beneficios de la vacunación y despejar dudas sobre su seguridad.

Vacuna nonavalente para la prevención del VPH.

¿Qué es el VPH?

El Virus del Papiloma Humano es el virus de transmisión sexual más frecuente en el mundo. Se estima que casi todas las personas sexualmente activas se infectarán en algún momento de su vida. Existen más de 200 tipos de VPH, de los cuales algunos son de bajo riesgo y causan verrugas genitales, mientras que otros son de alto riesgo y pueden provocar cáncer.

En mujeres, la infección persistente por VPH es la principal causa del cáncer de cuello uterino, además de cáncer de vulva y vagina. Sin embargo, el virus no es exclusivo del sexo femenino, ya que también los varones pueden contraerla, derivando en otras enfermedades como el cáncer orofaríngeo (lengua, amígdalas y garganta), provocada también por el VPH.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la vacunación temprana, entre los 9 y 13 años, antes del inicio de la vida sexual, como la forma más eficaz de prevención.

Tras contraer el virus, las enfermedades suelen manifestarse a través de verrugas.

Importancia de la inmunización

La vacuna contra el VPH no solo protege contra el cáncer de cuello uterino, sino que también reduce la carga de enfermedades relacionadas y los costos de atención médica a largo plazo.

Complementa otras medidas de prevención como el Papanicolaou y los chequeos ginecológicos periódicos. El Gobierno peruano subraya que la inmunización es segura, gratuita y constituye una inversión en el futuro de la salud pública.

La campaña nacional contra el VPH representa un paso decisivo en la lucha contra el cáncer de cuello uterino en Perú. Al garantizar la vacunación gratuita y masiva, se busca salvar vidas y reducir la incidencia de una enfermedad que afecta a miles de mujeres cada año. La estrategia combina prevención y educación ciudadana, recordando que la salud comienza con la protección temprana.