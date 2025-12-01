Petroperú sufre cambios en el directorio: Óscar Zapata renunció al cargo luego de dos semanas

01/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El directorio de Petroperú ha vuelto a sufrir cambios repentinos, luego de que Óscar Zapata, quien ocupaba el cargo de director en la empresa estatal, oficializó su renuncia. Esto ha ocurrido solo dos semanas después de que la petrolera anunciara la conformación de este nuevo grupo de trabajo liderado por Luis Canales Gálvez.

Petroperú informó de renuncia a la SMV

A través de una carta que la firma propiedad del Estado peruano le remitió a la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), se hizo oficial esta salida el pasado viernes. En la misiva, se precisa que el puesto del director tendrá un cambio y que la decisión de Zapata Alcázar no tiene marcha atrás.

"Cumplimos con informar que hoy viernes 28 de noviembre de 2025, el señor Oscar Zapata Alcázar ha presentado ante el Presidente del Directorio de Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A., su carta de renuncia irrevocable al cargo de Director Independiente de Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A", indica el texto.

Habiendo asumido el 15 de noviembre del 2025 junto con el nuevo directorio, su salida se da solo 13 días después. En el folio que Petroperú envió, indica que el actual presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios (Perucámaras), fue reemplazado por Raúl Jaime Ancasi, quien asumió un día después.

De esta forma, la junta de la firma estatal queda presidida por Luis Canales, seguido de Néstor Herrera Guerrero (director representante de los trabajadores), Jesús Ramírez Gutiérrez, Elba Rojas Álvarez de Mares y Raúl Jaime Ancasi (directores) y Luis Camino Quinde (director representante suplente de los trabajadores).

Petroperú apunta a su restructuración

El pasado 19 de noviembre la compañía nacional anunció su segunda convocatoria internacional, en el que adjudicará el servicio de transformación integral, a cargo de un Director de Transformación (CTO por sus siglas en inglés). Mediante un decreto de urgencia publicado en setiembre del 2024 se puso en marcha este concurso.

La primera convocatoria fue declarada desierta debido a que ninguna de las empresas postulante cumplió con los requisitos técnicos mínimos que establecían la bases. La única que logró avanzar a la fase de evaluación económica fue Arthur D. Little - DLA Piper, aunque su oferta sobrepasó el 17 % el monto estimado referencial, quedando fuera.

Aunque el directorio de Petroperú había sido conformado en quincena del último mes de noviembre, un miembro presentó su renuncia irrevocable. Óscar Zapata, quien se desempeñaba como uno de los directores, dejó el cargo el pasado 28 de noviembre.