Tragedia en las alturas: Joven electricista murió al caer por abismo de 400 metros mientras instalaba cables

Un hecho lamentable ocurrió la semana pasada en el el interior del Perú, luego de que un joven electricista murió mientras instalaba unos cables a gran altura. El hombre se encontraba suspendido en una cuerda a unos 400 metros, cuando esta cedió y terminó cayendo al vacío, perdiendo la vida.

Electricista cruzaba con un arnés

El operario identificado como Ronald Rojas Lino se disponía a cruzar de un extremo a otro cuando cumplía con su trabajo en un proyecto de electrificación en la zona de Muña, distrito de Chaglla, provincia de Pachitea, en Huánuco. Sus compañeros jalaban la soga para ayudarlo a llegar al punto en donde se encontraban.

La tragedia ocurrió en el momento que el joven electricista se encontraba cerca de la mitad del tramo, sin embargo, el arnés al que estaba sujeto se trabó, rompiéndose y causando su caída a toda velocidad contra la maleza. Sus colegas llegaron a grabar el momento exacto en el que sucedió este accidente que terminó siendo fatal.

De inmediato, los trabajadores que llegaron hasta esta zona con él corrieron para socorrerlo, pero no pudieron hacer nada, debido a que el terreno boscoso no les permitió encontrarlo. Tras varias horas de búsqueda, policías del escuadrón de emergencia de Huánuco encontraron su cuerpo sin signos vitales.

Tras este accidente, la familia de Rojas Lino exigió a las autoridades a cargo celeridad en las investigaciones para determinar qué causó su muerte. Los deudos esperan conocer si hubo alguna negligencia por parte de la empresa contratista en el equipo que utilizó el joven electricista.

Proyecto busca beneficiar a habitantes

Este proyecto de electrificación rural que fue escenario de esta lamentable muerte forma parte de una cartera de 19 planeados por el Estado peruano en 19 regiones. Se estima que una población total de 415 mil habitantes de 3,838 localidades en zonas alejadas se beneficiarán con el servicio de luz.

La Dirección General de Electrificación Rural (DGER) del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) las viene ejecutando con una inversión total de 1,465.7 millones de soles. Cuando se consiga finalizar todos, la cobertura eléctrica para el 2027 alcanzará un 96 % en zonas rurales altoandinas y amazónicas.

