Rospigliosi propone suspender asignación de viajes gratis y viáticos durante semana de representación 2026

El presidente encargado del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, anunció que planteará a la Mesa Directiva la suspensión de viajes gratuitos y viáticos para los parlamentarios y sus asesores durante la semana de representación de enero, febrero y marzo 2026.

Rospigliosi respalda suspensión de asignación económica

A través de un video, Fernando Rospigliosi anunció que presentará la eliminación de viáticos para congresistas y será sustentada en la próxima reunión de la Mesa Directiva.

"Hice una propuesta para evitar el mal uso de los recursos públicos en la campaña electoral. Mi propuesta era que entre los meses enero, febrero y marzo del 2016 los congresista no cobren viáticos por la semana de representación, tampoco hayan viajes gratis para los congresistas y sus asesores", precisó.

De la misma forma, los asesores tampoco recibirían viáticos durante esas fechas propuestas. Según Rospigliosi, esta medida "evitará malas interpretaciones" sobre la disposición económica de estos fondos durante los meses previos a las Elecciones 2026.

Rospigliosi indicó que la congresista Norma Yarrow "se ha sumado" a la propuesta y ha solicitado que tal suspensión sea aprobada por la Mesa Directiva.

Norma Yarrow solicitó suspensión de asignación económica

El pasado 27 de noviembre, Norma Yarrow, portavoz titular de Renovación Popular (RP), presentó un oficio dirigido hacia el presidente del Congreso para proceder con la suspensión de la asignación económica destinadas para las semanas de representación parlamentaria.

En ella se requiere que toda actividad desarrollada por los despachos congresales durante ese período, se realicen sin goce haber.

Oficio presentado por Norma Yarrow

Tal medida alcanzaría tanto a los congresistas como a sus asesores con el objetivo de evitar la desnaturalización de los recursos en actos de proselitismo político. El monto asignado para las semanas de representación es de S/2800.

Las semanas de representación son actividades que deben ser informadas previo a su viaje a las diferentes regiones a las que representan. Individualmente o en bancada, durante los cinco días laborables asignados en el mes.

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, sustentará el pedido por eliminar la asignación económica como viajes gratis y viáticos para los congresistas y sus asesores durante los primeros meses del 2026 previo a los próximos comicios.