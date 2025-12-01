RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Deportes
Vocación temprana

Pol Deportes: La historia del joven que narró la final de la Libertadores desde un cerro y sueña con ser periodista

Cliver Huamán, de 15 años, se volvió viral al transmitir la final desde Puruchuco. En entrevista con Exitosa contó su travesía, sus sueños y recibió reconocimiento de la casa periodística.

01/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 01/12/2025

Cliver Huamán, conocido como Pol Deportes, se convirtió en fenómeno viral tras narrar la final de la Copa Libertadores desde lo alto del Cerro Puruchuco, en Ate, muy cerca del Estadio Monumental. Sin acreditación oficial, el joven de 15 años decidió improvisar su cabina en la cima y transmitir en vivo para miles de internautas que siguieron su relato lleno de pasión y naturalidad.

Una vocación que nació en la infancia

En diálogo con Exitosa, Cliver recordó que su vínculo con la radio comenzó a los 3 años en Andahuaylas, cuando su padre lo animaba a contar pequeños cuentos frente al micrófono.

A los 12, ya consciente de su talento, empezó a comentar campeonatos menores de la región, aprendiendo de profesionales del rubro. Su proyecto digital lleva 4 años y hoy crece con la popularidad que le dio la final de la Libertadores.

Su llegada a Lima estuvo marcada por la ilusión de ingresar al Monumental, pero al no contar con acreditación oficial, las puertas se cerraron. Lejos de rendirse, Cliver subió al cerro y desde allí narró el partido con la misma emoción que si estuviera en cabina. El ingenio se convirtió en oportunidad y su transmisión alcanzó miles de reproducciones en redes sociales.

Reconocimiento y metas a futuro

El joven relató que un día antes del partido cubrió la fiesta de los hinchas de Flamengo y que al volver al estadio, muchos lo reconocieron, lo saludaron y hasta lo cargaron en brazos. Contó haber estado emocionado por el respaldo de quienes vieron en él a un narrador auténtico y cercano.

Consultado sobre lo que sigue, Cliver confesó que su mayor anhelo es conseguir una beca para estudiar Periodismo y Ciencias de la Comunicación.

"Me gusta bastante, quiero ser un gran narrador. En Perú hay grandes narradores y quisiera ser como alguno de ellos", señaló con entusiasmo.

Para cerrar la entrevista, volvió a narrar pasajes de la final con la misma confianza y pasión que lo hicieron viral.

Desde lo alto de un cerro, el joven Cliver recibió un reconocimiento por su ingenio y perseverancia.
Reconocimiento de Exitosa

Desde Exitosa se destacó su talento y se le extendió la invitación para visitar los estudios de Exitosa Deportes, donde podrá conocer a Gonzalo Núñez y otros profesionales del campo. La casa periodística reconoció que Cliver tiene lo necesario para convertirse en un gran colega en el futuro.

La historia de Cliver Huamán demuestra que el talento puede surgir en los lugares más inesperados. No todos llegarán a ser grandes narradores, pero un gran narrador puede provenir de cualquier rincón, incluso de lo alto de un cerro. Con disciplina y pasión, su camino apenas comienza, y su reconocimiento confirma que su sueño de convertirse en profesional está cada vez más cerca.

