La INESPERADA reacción de la mamá de la 'Foquita' Farfán sobre posible boda con Xiomy Kanashiro

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro atraviesan un buen momento en su relación y así lo evidencian en redes sociales. Ello ha abierto la posibilidad de que ambos lleguen al altar y sellen su amor para siempre. Justamente sobre este tema fue consultado, doña Charo, madre de la 'Foquita' quien tuvo una inesperada reacción.

¿Qué dijo la mamá de Jefferson Farfán?

Fueron las cámaras del programa 'América Hoy' quienes abordaron a la señora Charo Guadalupe para preguntarle de manera directa sobre la popular 'Chinita' que conquistó el corazón de su primogénito.

En primera instancia, al comentarle que se cataloga a la bailarina como una "excelente nuera", la conocida como 'Ama Charo' prefirió poner 'paños fríos' al entusiamo y expresó: "Bueno, de eso no hago comentarios, pero sí es una buena chica".

La progenitora del exfutbolista de la selección peruana no dudó en resaltar las cualidades de la exintegrante del grupo de cumbia Alma Bella, sin embargo, al escuchar sobre la posibilidad que contraiga matrimonio con el sobrino de 'Cuto' Guadalupe prefirió guardar distancia.

Al respecto, la madre de la 'Foquita' dejó en claro que no tiene mayor información sobre una futura unión entre su engreído y Kanashiro. "Ah eso sí no sé. No apunto a eso" , sostuvo con una sonrisa.

¿Será que la madre de Farfán no avizora ese paso importante en la vida de su hijo? Bueno, por ahora no existe anillos ni fecha para esa posibilidad de boda. Mientras tanto, la pareja vive su amor a su estilo, con viajes ostentosos y expresando el buen momento que atraviesan con fotografías publicadas en sus redes sociales.

¿Xiomy Kanashiro luce anillo de compromiso?

Semanas atrás, Xiomy Kanashiro sorprendió a más de uno al lucir un anillo en un carrete de fotografías publicadas en su Instagram de la celebración de su aniversario con la 'Foquita' Farfán durante una cena romántica.

En una de las instantáneas, se observa a la 'Chinita' luciendo el ostentoso aro donde 'Jeffry' le toma la mano. Todo hizo indicar que se trataría de un símbolo de que se comprometerían, sin embargo, no hubo nada que haya confirmado ello porque el anillo no cuenta con las características de una sortija de compromiso

