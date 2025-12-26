¿Confirman FERIADO LARGO este 29 y 30 de diciembre por Año Nuevo? Esto se sabe

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Otro feriado largo de más de 4 días consecutivos se adelanta desde el lunes 29 de diciembre? Es una de las preguntas que muchos se realizan previo al 1 de enero por fiesta de Año Nuevo. Conoce todos los detalles, de acuerdo a la normativa vigente en Perú.

¿Se adelante el feriado largo por Año Nuevo?

Se acabó la celebración por Navidad; sin embargo, ahora viene otra festividad que muchos esperan: ¡la fiesta de Año Nuevo! En ese marco, tras darse a conocer que, de acuerdo al Decreto Supremo N.º 042-2025-PCM, el 26 de diciembre y el 2 de enero, fueron oficializados como días no laborables compensables, pero para ¡trabajadores del sector público!, surge una gran interrogante.

Pues bien, de acuerdo a la normativa vigente, el 1 de enero del 2026 será feriado nacional y el viernes 2, un descanso para el sector público, lo que trae consigo un feriado largo si se suma al sábado y domingo, días donde se descansa habitualmente. En ese marco, muchos se preguntan si previo a esas fechas, precisamente desde el lunes 29 de diciembre, se podrá tomar unas merecidas vacaciones.

Cabe destacar que hasta el momento, el diario oficial El Peruano no ha anunciado un feriado largo el lunes 29 y martes 30 de diciembre, por lo cual, se deberá continuar con el trabajo de siempre y cumplir con sus responsabilidades.

29 de diciembre feriado en una región

Pese a que no existe un feriado largo, la Ley N.º 4185, sí establece como feriado el lunes 29 de diciembre, pero no beneficiará a todos los peruanos, sino a solo una determinada región: ¡La Libertad!

El artículo 2 de la normativa promulgada por el entonces presidente de la República, Augusto B. Leguía resalta que estas tres fechas de descanso son para "perpetuar la proclamación de la independencia nacional realizada en Trujillo". Esta iniciativa permite al departamento norteño celebrar sus 205 años de independencia.

"Declárense días feriados para el departamento La Libertad los días, 29, 30 y 31 de diciembre próximo entrante en que celebra el primer centenario de la proclamación de la independencia nacional, que tuvo lugar en la ciudad de Trujillo el 29 del citado mes de 1920", se lee en el documento oficial.

Según la norma, únicamente se aplica para los trabajadores del sector público de todo el país, para ello, las horas dejadas de laborar durante ambos días, deberán compensarse en los 10 días inmediatos posteriores.

Feriados nacionales del 2026

Es importante recordar, que la legislación sobre descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada está enmarcado en el Decreto Legislativo 713. En ese sentido, la lista completa de feriados para el año 2026 es el siguiente, ¡toma nota!

Enero 2026

Jueves 1 de enero: Año Nuevo.

Jueves 2 de abril: Jueves Santo.

Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo.

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera.

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias.

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Decreto Supremo N.º 042-2025-PCM

Así que recuerda que no hay feriado largo del 29 al 30 de diciembre, pero sí el 1 de enero será feriado nacional por Año Nuevo y el día 2 es considerado día no laborable para el sector público, que permitirá tomar unas merecidas vacaciones.