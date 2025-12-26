Minsa anuncia que vacunas contra la influenza A H3N2 llegarán en febrero del 2026

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Salud, Luis Quiroz, anunció que en los primeros días de febrero arribará al país un nuevo lote de vacunas contra la influenza A H3N2, del subclado K.

Nuevo lote de vacunas

El titular de Salud detalló que el nuevo lote de vacunas contra la influenza llegará al Perú en la primera semana de febrero luego de realizar gestiones con la Organización Panamericana de la Salud.

"La población tiene que tener la tranquilidad que nosotros ya hemos adquirido las vacunas y que van a ingresar en el mes de febrero y no solamente es una idea, es algo concreto porque hace dos semanas cerramos el trato y ya pagamos todas las vacunas que van a llegar", explicó.

Según detalló Quiróz, llegarán un promedio de 10 millones de dosis que usualmente ingresan en los meses de marzo y abril, sin embargo, en nuestro país llegarán con un mes de antelación para prevenir la influenza H3N2.

Esta entrega permitirá asegurar la cobertura para grupos de riesgo, como adultos mayores, niños pequeños, gestantes y personas con enfermedades crónicas, que presentan mayor probabilidad de desarrollar complicaciones.

Alerta amarilla en establecimientos de salud

El Ministerio de Salud (Minsa) declaró alerta amarilla en establecimientos de salud a nivel nacional en el marco de la celebración de las fiestas navideñas y de fin de año. Esta medida rige desde las 00:00 horas de este sábado 20 de diciembre de 2025 y se prolonga hasta las 00:00 horas del lunes 5 de enero de 2026.

Además fue oficializada a través de la Resolución Ministerial N° 935-2025/MINSA, que se publicó en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano hoy.

Cabe señalar que, esta medida tiene como principal objetivo reforzar la capacidad de respuesta del sistema sanitario nacional ante eventuales emergencias o eventos adversos en fechas de mayor demanda en los servicios de salud.

Es importante indicar que la alerta amarilla es activada cuando existe información sobre una alta probabilidad de los tipos de situaciones anteriormente mencionados lo que obliga a que los centros de salud a ejecutar acciones de preparación, autoprotección y auxilio con la finalidad de tener una respuesta oportuna ante estos hechos.

El Minsa enfatizó que las encargadas de la difusión, supervisión y evaluación de la aplicación de este Resolución Ministerial serán la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud, en coordinación con las Direcciones de Redes Integradas de Salud, las Direcciones Regionales de Salud, las Gerencias Regionales de Salud o las que hagan sus veces a nivel regional.

