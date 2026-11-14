Tristeza en la TV: murió actor de 'La familia P. Luche' a los 56 años, recordado por su participación en la serie

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El actor mexicano Efraín Rosas León, conocido como "El Gallo" y recordado por sus apariciones en La familia P. Luche, murió a los 56 años. La Asociación Nacional de Actores y la Asociación Nacional de Intérpretes comunicaron su fallecimiento el jueves 12 de noviembre de 2026.

Efraín Rosas pidió ayuda económica antes de morir

Durante los últimos meses, Rosas León había contado en redes sociales que atravesaba dificultades económicas y problemas de salud relacionados con la diabetes.

El intérprete ofreció algunas de sus pertenencias para conseguir dinero, mientras buscaba nuevas oportunidades laborales en televisión, cine y publicidad.

También explicó que pagar por esa compañía era complicado debido a su situación económica y a los pocos ingresos que obtenía vendiendo objetos personales.

El actor también había solicitado a directores y productores que lo consideraran para participar en proyectos audiovisuales. En agosto hizo un llamado público para conseguir trabajo en producciones de cine, televisión y publicidad, mientras continuaba ofreciendo artículos personales para reunir recursos y atender sus necesidades.

La ANDA y la ANDI difundieron mensajes de condolencias tras conocerse su muerte. La asociación de actores lo recordó como un compañero entrañable y expresó su solidaridad con sus familiares, amigos y colegas del medio artístico, que recibieron la noticia el jueves 12 de noviembre.

¿En qué producciones participó Efraín Rosas León?

Uno de los trabajos por los que Rosas León fue reconocido fue su participación en La familia P. Luche, comedia protagonizada por Eugenio Derbez y Consuelo Duval. Apareció en dos episodios de la producción: "El concurso de reclamos" y "Reparaciones", emitidos en temporadas distintas.

Su trayectoria también incluyó la telenovela Hasta que el dinero nos separe, donde interpretó a "El Músculos", además de apariciones en Vecinos, La rosa de Guadalupe y Camelia la Texana. Estos proyectos lo llevaron a participar en distintos formatos de la televisión mexicana durante años.

En cine, el actor formó parte de películas como Tenemos la carne, estrenada en 2016, y Todas las pecas del mundo, de 2019. También participó en Chilangolandia, estrenada en 2021, y Párvulos: Hijos del Apocalipsis, producción cinematográfica mexicana estrenada en 2024.

Pronunciamiento de ANDI.

Las producciones en las que trabajó abarcaron comedia, drama y cine de distintos géneros. Aunque tuvo principalmente papeles secundarios, su nombre quedó vinculado a series y telenovelas populares de México, entre ellas La familia P. Luche y Hasta que el dinero nos separe.

La muerte del actor fue confirmada por las asociaciones del gremio artístico mexicano, que compartieron sus condolencias a los seres cercanos del intérprete. El actor, conocido como "El Gallo", deja una trayectoria en televisión y cine, con participaciones recordadas por el público mexicano.