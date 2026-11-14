Gobierno autoriza viaje al Asia de Carlos Espá y Rogers Valencia: sostendrán encuentros bilaterales en Japón, China y Vietnam

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno del Perú autorizó los viajes de los ministros de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior, Carlos Espá y Rogers Valencia, respectivamente, al continente asiático, con la finalidad de abordar temas de interés en la agenda bilateral con Japón, China y Vietnam.

Cabe señalar que, sus salidas del territorio nacional fueron oficializadas a través de sendas resoluciones supremas, las cuales fueron publicadas este sábado 14 de noviembre en el Diario Oficial El Peruano.

Canciller será parte de la comitiva presidencial en la APEC

El canciller Carlos Espá fue designado para integrar la comitiva oficial que acompañará a la presidenta Keiko Fujimori Higuchi en la 33.ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia - Pacífico (APEC) que se llevará a cabo en la ciudad de Shenzhen, República Popular China, del 17 al 19 de noviembre.

Según la Resolución Suprema N.º 316-2026-PCM, estará fuera del Perú del 16 al 21 de noviembre y también sostendrá reuniones bilaterales con sus homólogos de las distintas economías miembro del foro.

Del mismo modo, también estará al lado de la mandataria en su visita oficial a Tokio, donde se reunirá con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, el 20 de noviembre, donde se tiene previsto impulsar la implementación de la Hoja de Ruta Perú - Japón 2024 - 2033.

La presencia del integrante del Gabinete Ministerial es para profundizar el diálogo político de alto nivel y promover las relaciones económicas, comerciales y de cooperación con el país asiático.

Con referente a los gastos por concepto de pasajes aéreos y viáticos, asciende a 2,500.00 dólares y serán son cubiertos con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores y mientras esté fuera del país, su despacho será ocupado temporalmente por el titular del MIDAGRI, Marco Vinelli.

Rogers Valencia irá a la sesión de la Comisión del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico

Por su parte, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, fue invitado a participar en la 11º Reunión de la Comisión del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) a llevarse a cabo del 26 y 27 de noviembre en en la ciudad de Hanói, República Socialista de Vietnam.

Según la agenda oficial, en la 11º Reunión de la Comisión del CPTPP, el representante del Gobierno atenderá asuntos relativos a los avances en las negociaciones para su modernización, el estado de situación de los procesos de adhesión de Costa Rica y de Uruguay, el diálogo de comercio e inversión con la Unión Europea y con los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés), el establecimiento de la Unidad de Soporte del CPTPP, y otros.

Asimismo, el 25 de noviembre el ministro de Estado sostendrá encuentros bilaterales con los ministros de los países de la CPTPP, específicamente con Australia, Singapur, Canadá, entre otras naciones, según la Resolución Suprema N.º 314-2026-PCM.

Finalmente, su salida del territorio nacional fue aprobada del 23 al 29 de noviembre y su lugar será reemplazado por el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo. Con referente a los gastos por concepto de pasajes aéreos y viáticos, asciende a 1,500.00 dólares y serán son cubiertos con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.