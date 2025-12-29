Alarma en Áncash: Fuerte temblor dejó 28 COLEGIOS con afectaciones en Chimbote y otros distritos

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El fuerte sismo de magnitud 6.0 ocurrido en Chimbote la noche del sábado 27 de diciembre sigue dejando afectaciones en diversas infraestructuras. Según reportó el Prevaed Áncash, 28 colegios han sido afectados por distintos niveles de daños en cuatro distritos de la región.

Más de 20 centros educativos dañados tras fuerte sismo en Áncash

Junto a la información consolidada del sismo, el Programa Presupuestal de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres realizó una evaluación técnica que permitió identificar afectaciones en colegios de Chimbote, Nuevo Chimbote, Santa y Coishco.

Hasta el momento, las instituciones educativas ancashinas que presentan daños son: 88032, 89551, 88389 Juan Valer Sandoval, Erasmo Roca, Inmaculada de la Merced, José Santos Chocano, Los Pequeños Traviesos, 1534, 304, 1630, 88409, 315, RFS Yugoslavia, 88011, 317, Víctor Andrés Belaunde, 88070, 1697, CEBE 01, 302 Ruso, 88025, 303 Edén Maravilloso, 88177 Abad López de la Cruz, 1686,1564, 1550, 88021 Alfonso Ugarte y la 42.

El Prevaed Áncash continúa el monitoreo y seguimiento permanente, priorizando la seguridad de la comunidad educativa.

Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) de Chimbote sufrió la caída de su cielo raso tras penúltima réplica.

La especialista del Prevaed UGEL Santa aseguró que, ante el fuerte movimiento telúrico que aterrorizó a la población, informó al Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial (COES) del Minedu sobre la afectación a la infraestructura de los centros educativos en la provincia de Santa.

Por su parte, el Gobierno Regional de Áncash, mediante la oficina Regional de Gestión de Riesgo de Desastres, continúa realizando monitoreos en las 20 provincias del departamento, de forma que pueda mantener informada a la población.

Esto lo hará en previa coordinación con la plataforma Regional de Defensa Civil, Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) y los integrantes del Grupo de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres (GIRED), quienes permanecen en alerta ante cualquier eventual acontecimiento, dadas las repetidas réplicas que siguen produciéndose.

Constantes réplicas también generaron daños

La Dirección Regional de la Producción (Direpro) de Áncash informó que, tras la penúltima de las cinco réplicas registradas, se produjo la caída parcial del cielo raso en el área de tareas previas del Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) en Chimbote.

Sin embargo, la evaluación preliminar arrojó que la afectación no compromete la operatividad general del DPA. Tampoco se registraron daños personales.

Hospital La Caleta sufrió daños críticos

El sismo de intensidad V produjó diversos daños tanto a nivel infraestructura como en los sistemas internos en el histórico hospital La Caleta, generando alarma entre el personal de salud y pacientes.

En diálogo con Exitosa, el director del recinto hospitalario, Fernando Iturrizaga, informó sobre la rotura de una tubería de agua, que provocó la inundación del área administrativa, afectando algunos consultorios.