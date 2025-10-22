Natalia Salas seguirá con su boda con Sergio Coloma pese al cáncer: "No hay metástasis que me detenga"

22/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Se casa sí o sí! Natalia Salas no dudó en dejar en claro que pese a que el cáncer regresó ahora alojada en una de sus vértebras, está decidida a seguir con su boda con Sergio Coloma, el padre de su hijo y gran compañero que está a su lado en los buenos y malos momentos de su vida.

Natalia Salas no detendrá su boda pese al cáncer

Una de las queridas actrices peruanas, recordada por su papel de Andrea en 'Al Fondo Hay Sitio' causó la sorpresa de muchos de sus seguidores al anunciar en redes sociales que una vez más se enfrenta al cáncer. Natalia Salas reveló que la enfermedad que venció en 2023 ha regresado, pero esta vez se encuentra en una de sus vértebras, lo que la ha llevado a dar una pausa a sus proyectos.

"Mis imágenes no salieron limpias. Metástasis. ¿Suena fuerte no? El cáncer de mama que me diagnosticaron hace 3 años decidió salir a pasear y posarse en una de mis vértebras", detalló en Instagram, a la vez que resaltaba que se someterá a un nuevo tratamiento antihormonal y programación de una intervención quirúrgica: ooforectomia salpingectomia bilateral, o sea retirarme los ovarios y trompas.

Tras tener conocimiento de este complicado momento de la salud de la artista, Magaly Medina se comunicó con ella a través de una videollamada. Natalia dio detalles de su situación, pero aprovechó en asegurar que pese al cáncer no detendrá sus planes de boda con Sergio Coloma, el hombre que ha sido su soporte y ha demostrado ser el amor de su vida, especialmente en esta dura etapa.

Disfrutó de su despedida de soltera

Mientras disfrutaba de su despedida de soltera en Jamaica junto con sus amigas, Natalia reveló que ya pasó por una radiocirugía y ahora sigue un nuevo protocolo médico, por lo cual, no tiene planes de cancelar su matrimonio con el padre de su hijo Leandro.

Indicó que no dejará que una enfermedad la quiebre, todo lo contrario, tal como lo ha demostrado siempre, seguirá fortaleciéndose y afrontando cada reto con buena actitud hasta poder cumplir con uno de sus sueños que es casarse el 15 de noviembre con su pareja de toda la vida, Sergio Coloma.

"Yo le dije (a Sergio): no quiero casarme pelona. Es horrible, no quiero de nuevo. Pero si lo tengo que hacer, lo voy a hacer. Entonces él me dijo: tranquila, que no importa lo que venga, vamos a hacerlo juntos. Yo voy a estar a tu costado, para bien o para mal. Entonces, ahora con más ganas nos queremos casar ", resaltó a 'Magaly TV: La Firme'.

En conclusión, pese a que el cáncer regresó a su vida, Natalia Salas aseguró que eso no dejará que la amilane y cumplirá su sueño de casarse con el amor de su vida, Sergio Coloma, en una boda civil programa para noviembre de este 2025.