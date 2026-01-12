Plataforma del Senamhi permite monitorear en tiempo real las lluvias intensas en la región Lima: ¿Sabes cuál es?

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente a las reiteradas alertas de lluvias intensas y posible activación de quebradas a nivel nacional, desde el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informaron que tienen a disposición de la ciudadanía una plataforma en tiempo real que brinda información oportuna para evitar ser víctimas de desastres naturales.

En ese sentido, destacan que su rápida actualización podrá apoyar la gestión del riesgo de desastres y brindar insumos técnicos a las autoridades y entidades competentes de Lima este, especialmente en zonas vulnerables de Chosica y Chaclacayo; incluido Cieneguilla.

¿Cómo funciona la plataforma?

De acuerdo con lo señalado por la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, la Plataforma ISAAC es un sistema especializado en el monitoreo de lluvias intensas en la región Lima, orientado a advertir posibles activaciones de quebradas.

Cabe señalar que, su actualización es de manera regular, siendo dos veces al día, en los horario de 8:30 a. m. y 7:30 p. m., lo que permite un seguimiento continuo de las condiciones meteorológicas durante la temporada de lluvias.

No obstante, cuando se registra el inicio de un evento de lluvia importante, la plataforma incrementa automáticamente su frecuencia de actualización, pudiendo renovarse la información cada una hora, con el fin de ofrecer datos más precisos y oportunos para el análisis y la toma de decisiones que puedan ser necesarias.

El sistema cuenta con una red de estaciones meteorológicas ubicadas estratégicamente en California, Campo de Marte, Carosio, Castilla, Chosica, Libertad, Pantanos de Villa, Pedregal Koica, Santa Eulalia y Von Humboldt, lo que permite un monitoreo detallado de las precipitaciones en distintos puntos de la capital.

Durante esta semana, dicha red será ampliada con la incorporación de cinco nuevas estaciones meteorológicas instaladas en Río Seco, Quebrada Molle, La Cantuta, Los Cóndores y Vizcachera, fortaleciendo la capacidad de observación y seguimiento en tiempo real de las condiciones meteorológicas.

Gobierno declara estado de emergencia en 20 regiones por peligro ante precipitaciones

El Gobierno declaró, este viernes 9 de enero, en estado de emergencia por 60 días calendario a 382 provincias de 20 regiones del Perú por peligro inminente ante las precipitaciones pluviales previstas para el primer trimestre del 2026, las cuales se detallan a continuación:

Amazonas: Bagua, Bongara, Chachapoyas, Condorcanqui, Luya, Rodríguez de Mendoza y Utcubamba. Áncash: Carlos Fermín, Fitzcarrald, Huaraz, Huari, Mariscal Luzuriaga, Pallasca y Pomabamba. Apurímac: Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymares, Chincheros, Cotabambas y Grau. Arequipa: Arequipa, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión. Ayacucho: Cangallo, Huamanga, Huanta, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Páucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán. Cajamarca: Celendín, Jaén y San Ignacio. Cusco: Anta, Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Cusco, La Convención, Paruro, Paucartambo y Urubamba. Huancavelica: Acobamba, Angares, Castrovirreyna, Churcampa, Huancavelica, Huaytara y Tacayaja. Huánuco: Ambo, Dos De Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, Lauricocha, Leoncio Prado, Marañon, Pachitea, Puerto Inca Y Yarowilca. Ica: Nasca y Palpa. Junín: Chanchamayo, Concepción, Huancayo, Jauja y Satipo. La Libertad: Pataz. Loreto: Datem del Marañón, Loreto, Mariscal Castilla, Maynas, Requena y Ucayali. Madre de Dios: Manu y Tambopata. Moquegua: General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto. Pasco: Daniel Alcides Carrión, Oxapampa y Pasco. Puno: Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, Puno, San Antonio de Putina y Sandía. San Martín: Bellavista, El Dorado, Lamas, Mariscal Cáceres, Moyobamba, Picota, Rioja, San Martín y Tocache. Tacna: Candarave, Jorge Basadre y Tarata. Ucayali: Atalaya, Coronel Portillo y Padre Abad.

Según el Decreto Supremo N.º 003-2026-PCM, durante ese tiempo se ejecutarán las "medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del muy alto riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que corresponda", siendo los Gobierno regionales y locales los responsables de su ejecución, quienes recibirán asistencia de las entidades del Estado.

Desde el Gobierno y ahora el Senamhi, adoptan todo tipo de medidas preventivas para salvaguardar a la población ante el inicio de la temporada de lluvias del año 2026.