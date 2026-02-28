Reniec atiende este 28 de febrero y 1 de marzo: Conoce las sedes a nivel nacional aquí

28/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que atenderá este sábado 28 de febrero y 1 de marzo con el fin de realizar diversos trámites relacionados con el Documento Nacional de Identidad (DNI). Así, precisó que algunas de las sedes ofrecerán la atención al público. Conoce cuáles en la siguiente nota.

Reniec atenderá sábado 28 y 1 de marzo

Debido a que en los días laborables a veces se torna dificultoso realizar trámites, Reniec ha considerado esta situación y ofrece una solución para los ciudadanos peruanos.

Así, este sábado 28 de febrero y el domingo 1 de marzo, algunas de las oficinas registrales brindarán atención al público con el din de atender las demandas y promover el acceso a los servicios de esta entidad.

Conoce las sedes que abrirán sus puertas en ambos días: El horario de atención puede variar según cada establecimiento. Para verificar si el local más cercano a ti atenderá puedes hacer ingresar a este link.

· Sábado 28 de febrero: Sedes en Lima Metropolitana, Arequipa, Áncash, Cajamarca, Piura, La Libertad, San Martín y otras abrirán sus puertas al público desde las 8:45 a. m. hasta las 12:45 p. m., mientras que algunas lo harán hasta las 16.45 p.m.

· Domingo 1 de marzo: Oficinas seleccionadas extenderán atención en el mismo horario, desde las 08:45 a.m. a 12:45p.m.

Durante ambos días entre los trámites a realizar se incluyen:

Emisión de DNI por primera vez.

Renovación del DNI electrónico.

Duplicados y actualizaciones de datos.

Entrega de documentos ya tramitados

Conoce el estado del trámite de tu DNI

Una vez iniciado el trámite de tu DNI, puedes conocer cómo va el estado de esta gestión. Así, Reniec permite que verifiques en línea si tu documento ya está disponible para su recojo. Para ello, debes ingresar al portal oficial a través de este link y seguir los siguientes pasos:

Al ingresar a la web deberás escoger la opción 'Consulta por Documento Nacional de Identidad -DNI'. Con ello, deberás ingresar el número de tu documento.

Ingresados los dígitos, revisa si el trámite de tu documento se encuentra al 100%. Si es así, puedes acercarte a la oficina donde lo realizaste dentro del horario establecido para cada sede.

Este sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo, Reniec ha habilitado diversas sedes a nivel nacional para que los ciudadanos puedan gestionar sus trámites de DNI con horarios establecidos por cada local.