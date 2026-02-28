José Balcázar no participaría en cumbre organizada por EE. UU., según canciller: Priorizará emergencia por lluvias

28/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el canciller Hugo de Zela se pronunció respecto de la invitación por parte del Gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) hacia el presidente de la República peruana para asistir a la cumbre de líderes de América Latina y el Caribe, el próximo 07 de marzo.

Priorizarán emergencia nacional

Durante diálogo con Jesús Verde para Hablemos Claro, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que el jefe de Estado, José María Balcázar, no asistiría a dicho evento debido a la situación de emergencia que viene presentándose en distintas regiones del país, debido a fenómenos naturales.

En tal sentido, indicó que resultaría "difícil" que el presidente viaje hacia tierras norteamericanas para participar de dicha cumbre, a pesar de que el Gobierno estadounidense ya ha realizado la invitación durante la gestión de José Jerí.

Según precisó, esta situación se genera debido a que el Perú se encuentra atravesando momentos difíciles ante la presencia de precipitaciones intensas que han generado serios daños a familias, carreteras, campos de cultivos y más, en varias regiones. Este escenario se agravaría debido a la presencia del fenómeno 'El Niño Costero'

"En estas circunstancias, no es prudente que el presidente se ausente del país, estamos concentrados fundamentalmente todos los ministros en esta emergencia", dijo a nuestro medio, este sábado 28 de febrero.

El canciller descartó que el Perú pueda ser representado en dicho evento por otra autoridad, debido a que se requiere, exclusivamente, la presencia de los jefes de Estado. "Fueron muy claros cuando dieron la invitación hace varias semanas", detalló.

Sobre política exterior

Asimismo, el canciller indicó que ha mantenido conversaciones con Balcázar, en las que se ha determinado la claridad para mantener la línea respecto a los principales temas de política exterior. Según narró, ante su exposición, el presidente se habría mostrado a favor de su trabajo, por lo que no habrían cambios en torno a dicho tema.

"Él (presidente) lo que me ha dicho con toda claridad es que está de acuerdo con la forma en que se vienen haciendo las cosas, no se prevé, en consecuencia, una alteración de la línea de política exterior peruana", enfatizó de Zela.

Es así como, el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, aseguró que no se está rechazando la invitación de parte del Gobierno de EE. UU., sino se está priorizando un problema nacional, como es la emergencia en varias regiones por las intensas lluvias.