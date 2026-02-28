Gobierno peruano sobre enfrentamientos entre Pakistán y Afganistán: "Se insta a un cese inmediato de las hostilidades"

28/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno peruano, a través de la Cancillería, se pronunció luego que se reportaron enfrentamientos armados y bombardeos mutuos entre Pakistán y Afganistán. Al respecto, indicaron que se estaría comprometiendo seriamente la estabilidad y paz regionales, por lo que instó a un cese.

Mediante su cuenta oficial de 'X', el Ministerio de Relaciones Exteriores realizó la publicación del Comunicado Oficial 003-26, en donde se detalla la postura del Estado peruano luego de que ya se han reportado la afectación hacia la población civil.

"El Perú expresa su preocupación por los recientes enfrentamientos militares ocurridos en la zona fronteriza entre la República Islámica de Pakistán y Afganistán, los cuales han afectado a la población civil, comprometiendo seriamente la estabilidad y paz regionales", se lee en su comentario publicado el último viernes 27 de febrero.

Es así que, el Gobierno Peruano manifestó su alta preocupación ante esta situación de enfrentamiento que se está llevando a cabo en la zona fronteriza de la República Islámica de Pakistán y Afganistán.

