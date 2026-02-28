Mayor tiempo efectivo e intervenciones del VAR: FIFA aprueba drásticos cambios en el fútbol mundial

28/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En los últimos años el fútbol mundial se enfrascó en una discusión acerca de como evitar que los equipos pierdan minutos por diferentes circunstancias durante los partidos. Por ello, FIFA acaba de aprobar una serie de medias que cambiarán drásticamente el deporte más popular y que pondrían entrar en vigencia a partir de este Mundial 2026.

Mayor tiempo efectivo e intervenciones del VAR

Como se sabe, uno de las modificaciones más importantes del balompié en los últimos años fue la aparición del VAR la cual buscaba apoyar a los árbitros en jugadas polémicas como posiciones adelantadas, faltas graves y goles fantasmas.

Ahora, el video arbitraje podrá intervenir en expulsiones que sean consecuencia de una doble amarilla mal mostrada y por tiros de esquina que no fuero cobrados de manera correcta.

Esta primera medida se decidió en la 140ª Asamblea General Anual de la International Football Association Board (IFAB) celebrada en Gales. En cuanto al tiempo efectivo, a partir de la próxima temporada, un jugador deberá salir del campo durante un cambio en solo 10 segundos desde que se muestre el tablero electrónico.

En el caso de no hacerlo, deberá dejar la cancha de igual manera, pero su reemplazante tendrá que esperar un minuto para su ingreso. Lo mismo se dará en un lateral o un saque de meta ya que el juez del encuentro hará una cuenta de 5 segundos para su ejecución.

De no hacerse en este lapso, el lateral será para el otro equipo, mientras que en el caso del saque de meta se concederá tiro de esquina para el equipo contrario. Estos drásticos cambios regirán a partir de la próxima temporada, pero podrían ser implementadas en el Mundial 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

Las intervenciones de los cuerpos médicos

Para evitar que los futbolistas finjan lesiones que retrasen el encuentro, en el caso de que uno de los jugadores sea atendido por el cuerpo médico, este deberá esperar un minuto fuera del campo o hasta que el juez lo considere necesario.

En esta situación habrán excepciones como las de jugadores que hayan recibido golpes comprobados que requieran la supervisión de un profesional en salud.

En resumen, la FIFA aprobó un paquete de medidas que buscan agilizar el juego y aumentar el tiempo efectivo del mismo. Los cambios regirán aplicarán desde la próxima temporada, pero podrían irse implementando desde el Mundial 2026 a iniciar en junio.