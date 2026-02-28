¡Prepárate! Anuncian corte de LUZ para el 3 de marzo: ¿Qué distritos se verán afectados?

28/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿A preparar las velas? Conoce qué distritos se verán afectados con los cortes de luz programados para este martes 3 de marzo, según el último reporte de la empresa Hidrandina, en Perú.

Motivo del corte de luz el martes 3 de marzo

El Gobierno del Perú decretó el estado de emergencia en 246 distritos de los departamentos de Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Piura, Puno, San Martín y Tumbes, debido al peligro inminente por intensas lluvias. En medio de esta situación por las precipitaciones, se dio a conocer otra noticia que tendrá impacto en regiones del país.

Pues bien, a través de su página web, la empresa distribuidora Hidrandina anunció cortes de energía programados para el martes 3 de marzo en diversas zonas del norte del país, con interrupciones que podrían extenderse por varias horas en el sector. Asimismo, resaltó que el motivo detrás de esta restricción temporal se debe a la nueva jornada de trabajos realizados para seguir brindando un servicio de calidad.

Entre las labores previstas figuran el mantenimiento de redes de media tensión, poda de árboles cercanos al tendido eléctrico, cambio de estructuras y reubicación de componentes, acciones consideradas necesarias para prevenir fallas futuras. En ese marco, exhortó a los usuarios a tomar medidas previsionales para aminorar el impacto del corte en sus hogares.

¿Qué distritos no tendrán luz?

De acuerdo al último reporte de Hidrandina, se reveló que el departamento de La Libertad se verá afectado con el corte de luz el 3 de marzo. Las zonas que no contarán con energía eléctrica en un determinado horario son las siguientes:

Distrito de Salaverry, desde las 9:00 a.m. a 11:00 a.m. en: C.Hab. Villa Marina Mzas. P1, Q1, Q2, Q3, Q5, Q-5, Q6, Q-6, R-2, T1, T2, T10, U1, U10, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, W1. Villa Marina AA.HH. Alto Salaverry Mza. U7. Villa Marina AA.HH. Alto Salaverry II Mza. U8.

Si estabas pensando en hacer uso de algún electrodoméstico en casa este 3 de marzo, ten en cuenta que habrá corte de luz en zonas del distrito de Salaverry, en La Libertad, de acuerdo al más reciente reporte de Hidrandina.