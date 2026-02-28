Gobernador de Lambayeque reclama al presidente José Balcázar por inoperancia del ANA frente a lluvias

28/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El norte del país atraviesa por una complicada situación tras las intensas lluvias que han caído en las últimas horas. Por ejemplo, Lambayeque es una de las regiones más golpeadas por el factor climático el cual generó que el propio José María Balcázar y un grupo de ministros llegaran a esta zona sobre la mañana de este sábado 28 de febrero.

Gobernador de Lambayeque reclama a Balcázar por la ANA

Como se recuerda, el presidente de la República acudió ante el llamado de toda la población por respuestas inmediatas y evitar mayores consecuencias. Ahí, el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Luis Pérez Flores, aprovechó la oportunidad para alzar su voz de protesta especialmente arremeter contra la ANA.

EL principal reclamo de la autoridad fue que la Autoridad Nacional del Agua había desligado responsabilidades en esta crisis climática en las últimas horas argumentando que no tiene competencia para tomar cualquier tipo de medida.

Incluso, Pérez Flores pidió que se retire un video publicado en redes sociales donde la ANA hace esta precisión acusándolos de generar un enfrentamiento entre entidades en un momento donde deben estar unidos.

"Ese video que lanza el ANA diciendo que no es responsable de las cuencas que solo es normativo y que no es operativo, es falso, es una falacia lo que están sacando. Les pido que retiren de inmediato ese video porque no es necesario en este momento de crisis enfrentarnos", indicó.

Pide modificar norma a José Balcázar

Seguidamente, aprovechó la presencia de José María Balcázar para hacer un pedido que podría ayudar en la crisis climática que enfrentan. El gobernador de Lambayeque exigió que se modifique la ley que prohíbe usar las acequias para dejar que las aguas en exceso puedan circular por ellas.

Según precisó, de hacerlo sin autorización podría llevarles una denuncia por parte de la misma Contraloría General de la República.

"Pido que se modifique una normativa para el uso de las acequias porque hoy por hoy, si nosotros agarramos el agua y lo llevamos a las acequias, mañana estamos siendo denunciados y el primero que vendría a vernos es la Contraloría. No estoy en contra de la Contraloría, pero el problema es que sus normas son abusivas, no es propositivas y ahí tiene que haber un cambio rotundo", añadió.

En resumen, el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Luis Pérez Flores, pidió a José María Balcázar y a la ANA un mayor accionar frente a lluvias que han azotado su región.