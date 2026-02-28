Beca 18-2026 en etapa final: Conoce los 4 pasos a seguir por los preseleccionados

28/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La etapa de selección de la Beca 18-2026 ya inició. Desde el 25 de febrero hasta el 6 de marzo, los estudiantes preseleccionados tienen la oportunidad de postular a una de las 5184 becas integrales que permite estudiar una carrera profesional con los gastos cubiertos.

Preseleccionados deben postular

Los 16,148 estudiantes preseleccionados que alcanzaron los más altos puntajes en el Examen Nacional de Preselección continúan en carrera por una de las becas ofrecidas por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

Ahora, estos estudiantes deberán de postular por una de las 5184 becas integrales para estudiar con todos los gastos cubiertos.

La entidad adscrita al Ministerio de Educación compartió los cuatro pasos que deben seguir para seguir participando en la etapa final de selección del concurso.

Pasos a seguir en etapa de selección

Solo los estudiantes que figuren en este link podrán participar de la etapa de selección. Una vez se haya verificado la selección se pueden seguir con los siguientes pasos:

Revisar las bases del cronograma: Además de los requisitos, la tabla de puntajes, los documentos exigidos para postular y otros detalles. Ingresar a la Plataforma de Apoyo y Orientación: En esta página web los preseleccionados podrán encontrar información sobre la oferta educativa de institutos, escuelas y universidades elegibles. En este link también se encuentran contenidos de orientación vocacional y recursos para reforzar conocimientos académicos. Elegir la carrera a la que se postulara: Además de la institución de educación superior y la sede. Se deberá pasar por el proceso de postulación e ingreso a la institución y obtener la constancia de ingreso definitivo. El concurso otorga más puntos a quien postulen a instituciones públicas, carreras con alta demanda laboral —según la EDO 2026 en Instituciones de Educación Superior Tecnológica, o postulan en regiones con menor matrícula. Postular a la etapa de selección mediante el Módulo Sibec: El proceso es virtual y gratuito. El primer plazo es hasta el 6 de marzo a las 23:59 horas, mientras que el segundo plazo es desde el 6 al 27 de abril, hasta las 23:59 horas.

En el módulo Sibec se debe adjuntar la constancia de secundaria completa. También se debe completar la información académica de la carrera e institución elegida y la constancia de ingreso.

La postulación culmina con la firma electrónica en la plataforma. Luego, Pronabec publicará el 31 de marzo para el primer momento y el 25 de mayo para el segundo la lista de seleccionados. Los que figuren en ella deberán aceptar la beca dentro del plazo establecido, si no perderán el beneficio.