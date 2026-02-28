André Carrillo lanza fuerte advertencia a Mano Menezes si la selección peruana juega en altura: "No me convoquen"

28/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección peruana ya tiene un nuevo entrenador técnico, Mano Menezes, y con ello se han confirmado amistosos ante Senegal y Honduras como parte del proceso que ayude a llegar de la mejor manera a las eliminatorias rumbo al Mundial 2030, en las que la FPF avizora que el 'equipo de todos' pueda jugar en altura.

En ese sentido, André Carrillo se pronunció respecto a esa posibilidad de disputar encuentros en otras regiones fuera de Lima, sobre ello el actual jugador de Corinthians tuvo una peculiar respuesta que está dando de qué hablar.

André Carrillo y una tajante opinión

La 'Culebra' concedió una reciente entrevista al programa Full Deporte, conducido por el periodista Eddie Fleischman, en la que fue consultado sobre qué opinión tenía respecto a la opción que tendría la Blanquirroja de jugar en escenarios de altura como lo son Arequipa o Cusco, al igual que Bolivia, con la intención de obtener cierta 'ventaja' ante rivales fuertes.

De manera clara y directa, pero entre risas, el habilidoso jugador peruano respondió: "Si va a ser en la altitud, que no me convoquen, que yo no aguanto". Además, respecto a si ello significa sacar un tipo de ventaja, afirmó que no. "Sinceramente yo, ventaja no sacaría, al menos en lo personal. Probablemente los que están habituados a jugar ahí sí", indicó.

Resalta llegada de Mano Menezes a Perú

En otro momento fue consultado sobre cuál era su postura tras la designación de Mano Menezes como nuevo técnico del combinado patrio. Carrillo resaltó que la directiva de la FPF realizó "una muy buena gestión".

"Traer un entrenador con el nombre, con la experiencia que tiene. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en Arabia Saudita, él pasó un tiempo por Al Nassr recuerdo que un amigo brasileño que jugaba ahí me invitó para un almuerzo y estaba el entrenador (...) aquí en mi club me han hablado de él y de sus asistentes técnicos que son super capacitados", sostuvo.

En tanto, compartió su visión sobre lo que podría proponer la Bicolor a cargo del estratega brasileño. "No lo tengo claro, nunca entrené con él, no sé cuál es su metodología, el tipo de juego, pero con certeza va a ser un equipo muy competitivo, que va a intentar jugar de igual a igual a todo el mundo", resaltó.

