¿Pamela Franco está embarazada de Christian Cueva?: Esta fue la IMPACTANTE confesión de la cantante

Pamela Franco decidió recurrir a sus redes sociales para realizar una dinámica con sus seguidores en la que ellos realizaban una pregunta y ella decidía si responderlas o no. Una de estas interrogantes fue aquella en la que se refería si es que se encuentra embarazada, al respecto su respuesta llamó mucho la atención.

¿Se viene un 'Cuevita'?

La cantante de cumbia decidió usar su cuenta de Instagram para colocar un buzón de preguntas en sus historias las cuales compartiría luego y las respondería. Una consulta constante es acerca de la maternidad y si se encuentra entre sus planes a futuro traer al mundo a otra hija o hijo. Respecto a ello afirmó que sí anhela tener un primogénito.

Sin embargo, frente a una consulta similar, Franco aclaró que "aún no es el momento y no solo depende de mí". En tal sentido, una pregunta directa fue si se encuentra en la dulce espera, debido a que en las últimas semanas han surgido rumores que afirmaban ello.

"No, pero creo que estoy un poquito hinchadita o rellenita de amor, pero bajando (de peso) estoy en el proceso", manifestó entre risas reflejando que su relación con 'Aladino' atraviesa por un buen momento tal y como lo reflejan en cada lugar en que aparecen juntos.

Otra de las interrogantes es si el autoproclamado '10 del pueblo' es romántico y como bien dicen una imagen vale más que mil palabras, la intérprete de 'Dile la verdad' publicó una fotografía a modo de respuesta donde luce feliz junto al exjugador de la selección peruana disfrutando del sol y de la playa, mientras que de fondo suena la canción "Hasta el fin del mundo".

Pamela Franco se pronuncia sobre la posibilidad de casarse con Cueva

Junto a Christian Cueva ha demostrado en más de una oportunidad que su relación, pese a que nació años atrás en medio de polémicas, hoy se ha consolidado y fortalecido por lo que una pregunta recurrente a cada lado en el que van es que si se ven juntos llegando al altar y jurándose amor para toda la vida.

Al respecto, una seguidora de la exintegrante de 'Alma Bella' expresó: ¿Te quieres casar este año linda, o el otro? A lo que la pareja de 'Cuevita' respondió: "Siempre me pregunta por hijos y por si me voy a casar, pero bueno la situación es muy clara. Entonces, yo creo que no nos anticipemos, pero lo que sí podemos vivir ahorita es tratar de ver cómo pareja que es lo más importante.

Si bien Pamela Franco junto a Christian Cueva tienen una sólida relación, la cantante ha despejado rumores afirmando que no se encuentra embarazada y que planes como casarse o tener más hijos, por ahora, no está en sus planes.