Actualidad
Ante emergencia

Presidente Balcázar y ministros llegan a Lambayeque por emergencia ante intensas lluvias e inundaciones

El jefe de Estado, José María Balcázar, llegó hasta el Aeropuerto Capitán FAP José A. Quiñones, acompañado de sus ministros de Estado para evaluar la situación de emergencia.

Presidente Balcázar llega a Lambayeque
Presidente Balcázar llega a Lambayeque (Presidencia)

28/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 28/02/2026

El presidente de la República, José María Balcázar, llegó hasta Lambayeque junto a sus ministros de Estado con la finalidad de "supervisar" las acciones que se tomarán debido a la situación de emergencia en la que se encuentran producto de las fuertes lluvias que han generado grandes daños.

Recibirán informe 

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, la Presidencia del Perú realizó una publicación en donde brindó breves detalles sobre el arribo de Balcázar en el Aeropuerto Capitán FAP José A. Quiñones. Además, acompañaron su descripción con imágenes del jefe de Estado.

"Ante la emergencia por lluvias e inundaciones, el presidente José María Balcázar llegó al Aeropuerto Capitán FAP José A. Quiñones para liderar las acciones de respuesta en la región. Tras su arribo a tierras chiclayanas, el mandatario recibirá el informe situacional y coordinará con las autoridades locales el despliegue de ayuda inmediata", escribieron en sus redes sociales este sábado 28 de julio.

En tal sentido, se conoció que el mandatario viajó desde Lima hasta Lambayeque en el avión presidencial. Estuvo acompañado de la premier Denisse Miralles; el ministro del Interior, Hugo Begazo; el ministro de Defensa, Luis Arroyo y el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola.

Coordinarán acciones para brindar respuesta

De tal modo, en horas de la mañana de este sábado, las autoridades llegaron hasta el Grupo Aéreo 6, en la región Lambayeque, procediendo a ser recibidos con honores por las tropas acantonadas en esa zona del país. En el lugar, permanecía también el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores.

Según precisó la Presidencia, el jefe de Estado va a tener una reunión con las autoridades locales para que estas brinden un informe sobre la situación ante las intensas precipitaciones. Al respecto, se realizarán coordinaciones para el despliegue de ayuda inmediata a las zonas más afectadas.

Cabe mencionar que, por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), se hizo presente el viceministro, Juan Haro, quien participará de las acciones de respuesta en la región. 

Como se recuerda, el presidente Balcázar también realizó una visita a Arequipa, el pasado miércoles 25 de febrero, en donde también se reunió con autoridades regionales y locales para establecer medidas en respuesta a la emergencia que, ya ha dejado varios fallecidos.

Es así como, el jefe de Estado, José María Balcázar, se encuentra realizando una visita de trabajo en la ciudad de Chiclayo (Lambayeque), en el marco de los desastres generados por las intensas lluvias en la zona.

