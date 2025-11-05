PNP desarticula en Comas a pareja de 'Los Injertos de San Juan de Lurigancho' dedicada a extorsión y sicariato

05/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Policía Nacional del Perú (PNP) logró la captura de dos integrantes de la banda criminal "Los Injertos de San Juan de Lurigancho", dedicada a la extorsión y el sicariato.

El operativo se realizó en el distrito de Comas, donde los agentes detuvieron a Ismael Rivera Valencia, alias "Gordo Coco", de 40 años, y a Jocelyn Flores Solé, alias "Chata", de 30 años.

Según informó el coronel Roger Cano Benítez, jefe de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte, la pareja se dedicaba a extorsionar a empresarios y emprendedores de los distritos de Comas, Carabayllo, Collique y San Juan de Lurigancho.

Los delincuentes exigían fuertes sumas de dinero bajo amenazas de muerte, enviando videos con armas de fuego y explosivos para amedrentar a sus víctimas.

Amenazas, armas y videos: el modus operandi de la banda

El coronel Cano explicó que los detenidos usaban celulares para enviar mensajes intimidatorios, en los que exigían hasta 40 mil soles a cambio de no atentar contra la vida de sus víctimas o sus familiares.

En el allanamiento, la Policía incautó los teléfonos celulares utilizados en las amenazas, además de municiones y prendas de vestir que aparecen en los videos enviados a los empresarios.

La investigación determinó que la pareja utilizaba el miedo como principal herramienta de extorsión. "Envían balas y mensajes aterradores para obligar a las víctimas a pagar. El miedo es su arma principal", señaló Cano.

Los agentes también encontraron en los celulares evidencias digitales que confirman los mensajes y videos utilizados para infundir terror.

El operativo contó con el uso de drones para ubicar el escondite de los sospechosos. Tras un seguimiento y vigilancia continua, la Policía identificó el inmueble donde la pareja operaba como su base criminal. Allí fueron intervenidos y puestos a disposición de la Fiscalía de San Juan de Lurigancho, que dirige las investigaciones.

Reincidencia y herencia criminal: el historial del "Gordo Coco"

Durante la intervención, el coronel Cano reveló que Rivera Valencia tenía antecedentes por hurto agravado y tenencia ilegal de armas de fuego, con cuatro ingresos previos a diferentes penales del país.

"Este sujeto tiene una vida criminal sostenida. Es un reincidente y no ha mostrado señales de rehabilitación. Podríamos decir que ha heredado los genes criminales. Su entorno familiar y social ha estado siempre vinculado al delito", afirmó el oficial.

Asimismo, destacó un dato alarmante: el padre del detenido fue miembro de la banda "Los Destructores", una de las organizaciones delictivas más peligrosas del pasado, actualmente con varios integrantes cumpliendo condena.

Los dos detenidos fueron trasladados a la sede de la Brigada Especial contra la Criminalidad Menor para continuar con las diligencias.

