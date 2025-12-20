Gobierno establece estado de emergencia por 60 días calendario en distritos de Ayacucho, Cusco y Junín

20/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Como parte de la estrategia para combatir la inseguridad ciudadana, el Poder Ejecutivo decidió ampliar por 60 días calendario el estado de emergencia en distritos de las regiones Ayacucho, Cusco y Junín.

Amplian estado de emergencia en Ayacucho, Cusco y Junín

El Gobierno peruano oficiliazó esta medida a través del Decreto Supremo N° 143-2025-PCM, que se publicó en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, este sábado 20 de diciembre.

Se establece con el objetivo de hacer frente a la comisión de hechos delictivos como el tráfico ilícito de drogas, extorsiones, criminalidad, tráfico ilegal de armas, trata de personas, entre otros delitos conexos que ponen en peligro la vida e integridad de la ciudadanía.

En esa línea, se declara en estado de emergencia a los siguientes distritos de Ayacucho: Anco, Ayna, Santa Rosa, Samugari, Anchihuay, Río Magdalena y Unión Progreso de la provincia de La Mar.

Además, las jurisdicciones de la región Cusco en las que también se estableció esta medida son: Kimbiri, Villa Kintiarina, Villa Virgen, Echarate, Megantoni, Kumpirushiato, Cielo Punco y Manitea de la provincia de La Convención. Por su parte, en Junín en los distritos de Pangoa y Río Tambo de la provincia de Satipo.

Presencia de la PNP y Fuerzas Armadas

En este decreto supremo se indica que efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas serán los encargados de mantener el control del orden. Asimismo, determinar las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadística, entre otros instrumentos.

Cabe señalar que, ello se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1186, el que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú y en el Título II del Decreto Legislativo N° 1095.

En dicho documento, se establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 003-2020-DE, respectivamente.

Las zonas excluidas del estado de emergencia

Vale mencionar, que algunas zonas ubicadas en las regiones fueron excluidas de este estado de emergencia. Ellas son los centros poblados Puerto Ocopa y Quiteni del distrito de Río Tambo (Junín) y el centro poblado de Kiteni del distrito de Echarate (Cusco); así como las Franjas Territoriales denominadas "Eje Energético del Gas de Camisea" y el "Corredor Operacional Fluvial - Terrestre del Ene".

Como vemos, este 20 de diciembre, en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, el Gobierno peruano oficializó la declaratoria del estado de emergencia en distritos de Ayacucho, Cusco y Junín por el periodo de 60 días calendario.