Campaña gratuita para obtener el DNI electrónico este 21 de diciembre: AQUÍ todos los detalles

20/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con el objetivo de facilitar el trámite del Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico, se realizará una campaña gratuita este domingo, 21 de diciembre, en una región en específico del país. Conoce dónde será el evento y quiénes se verán beneficiados.

Importancia y beneficios del DNI electrónico

Perú está próximo a llevar a cabo las Elecciones Generales 2026, por lo cual, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) reportó la importancia de tener tu documento de identidad con los datos actualizados, no solo para elegir tu local de votación, sino también para no tener inconvenientes al momento de realizar algún trámite.

Como se recuerda, esta institución anunció que desde el mes de agosto del presente año dejó de emitir los tradicionales DNI azul y amarillo, para solo dar el DNI electrónico (DNIe) a nivel nacional. En ese marco, ofreció un bajo precio para su adquisición en lo que duraba la campaña de masificación que finalizaría este 31 de diciembre. Entre algunos de los beneficios que ofrece este formato digital están los siguientes:

Acceso seguro a trámites digitales: Permite realizar diversos trámites desde casa, sin necesidad de largas filas o papeleo físico.

Permite realizar diversos trámites desde casa, sin necesidad de largas filas o papeleo físico. Firma digital con validez legal.

con validez legal. Mayor seguridad frente a suplantaciones: a diferencia del DNI tradicional, el electrónico contiene datos encriptados, huellas digitales y un certificado único que impide la suplantación de identidad.

Campaña del DNI electrónico gratis el domingo 21

Tras tener en cuenta esos detalles, se reveló que este domingo 21 de diciembre, se realizará una campaña gratuita en el distrito de Quiquijana, ubicada en la provincia de Quispicanchi, en coordinación con GRIAS Reniec de Cusco, beneficiando a mayores y menores de edad.

El punto de encuentro será en la Plaza de Armas de Quiquijana desde las 8.30 a.m. Se anunció que este evento solo contará con cupos limitados, por lo cual, se exhorta a los interesados de tener su DNI electrónico llegar temprano.

Requisitos para acceder al beneficio

Los trámites que se realizarán en esta campaña sin costo alguno serán inscripciones por primera vez, trámite de duplicado, cambio de estado civil, actualización de información relativa a dicho estado y renovación por caducidad del documento de identidad. Asimismo, se detalló cuáles son los requisitos para acceder al beneficio:

Para mayores de edad: Copia del acta de nacimiento, matrimonio o defunción, según sea el caso.

Para menores de edad: Presencia física del niño o niña, acompañado por su padre, madre o tutor legal.

Trámite DNI electrónico en Cusco.

De esta manera, se reveló que este domingo, 21 de diciembre, el Reniec en coordinación de un municipio en el interior del país, realizará una campaña gratuita de DNI electrónico.