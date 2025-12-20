PJ rechaza pedido de levantamiento de secreto bancario y de las comunicaciones de Juan José Santiváñez

20/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial (PJ) declaró infundado los requerimientos de levantamiento de secreto bancario y de las comunicaciones de Juan José Santiváñez en el marco de la investigación por el presunto delito contra la administración pública en agravio del Estado y Jorge Luis Ortiz Marreros y Carlos Nicolás Alvizuvi Marín.

El Ministerio Público (MP) investiga a Santiváñez, quien en su condición como ministro del Interior, habría dispuesto la contratación del abogado Alvizuvi Marín, a través de otro investigado por la fiscalía, Alfredo Falcao Kanashiro Romero.

Con la contratación del abogado, se habría intentado evitar que Ortiz Marreros perjudique a Nicanor Boluarte por el caso 'Waykis en la Sombra', según la investigación fiscal.

PJ rechaza pedido de la Fiscalía

En dos resoluciones emitidas con fecha del 12 de diciembre, el Poder Judicial rechazó el pedido fiscal para levantar el secreto de las comunicaciones y el secreto bancario de los investigados Juan José Santiváñez y Ricardo Alfredo Kanashiro Romero.

Ambos imputados por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible en agravio del Estado y de los afectados Jorge Luis Ortiz Marreros y Carlos Nicolás Alvizuvi Marín.

En la pedido respecto al levantamiento del secreto de las comunicaciones, el Poder Judicial señaló que la Fiscalía no habría presentado las pruebas suficientes que justifiquen la afectación a la privacidad.

"alcanza el estándar que justifica la afectación del derecho a la privacidad de las comunicaciones, como exigencia del principio de intervención indiciaria, que es el de sospecha razonable; por lo que resulta infundado", señala el PJ.

Poder judicial rechazó pedido para el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones del ex ministro del Interior Juan José Santivañez, en investigación por presunto delito de negociación incompatible pic.twitter.com/vlibB9FOIu — Carlos Villarreal (@KikesitoVH) December 20, 2025

Por su parte, respecto al levantamiento del secreto bancario, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, también declaró infundado el pedido fiscal presentado el pasado 30 de octubre.

El juez Juan Carlos Checkley señaló que em ambos casos el Ministerio Público no ha presentado los requerimientos para dar pie a la intervención del secreto bancario y de comunicaciones de los investigados.

Evitar que Ortiz Marreros sea colaborador eficaz

Durante su estancia como ministro del Interior, Santiváñez habría nombrado como director general de la Oficina General de Administración y Finanzas del Mininter a Kanashiro Romero.

Con Kanashiro en el cargo, según fiscalía que "se interese indebidamente y de forma directa en la contratación del abogado Alvizuri Marín". Este abogado brindaría la asesoría legal de Ortiz Marreros. La contratación del abogado Marín se habría dado por el monto ascendente a S/ 150 mil.

Según la Fiscalía, se habría evitado que Ortiz Marreros sea parte de un proceso de colaboración eficaz que perjudique a Nicanor Bolarte, durante el caso 'Waykis en la Sombra'.

Los pedidos para el levantamiento de secreto bancario y de las comunicaciones de Juan José Santiváñez fueron rechazado por el Poder Judicial. El exministro del gobierno de Dina Boluarte enfrenta investigación por el presunto delito contra la administración pública en agravio del Estado.