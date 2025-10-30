RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Siniestro con origen desconocido

Comas: Bomberos controlan incendio en el mercado Unicachi tras rápida intervención

Un contenedor de basura con restos de flores habría originado el fuego dentro del centro de abastos. Los comerciantes descartaron que se trate de un ataque o acto de extorsión.

30/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 30/10/2025

Tras un arduo trabajo, los bomberos lograron controlar un incendio registrado en el mercado Unicachi de Comas, ubicado en la avenida Los Ángeles. El siniestro se reportó en horas de la tarde y movilizó seis unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, quienes actuaron con rapidez para evitar la propagación de las llamas.

Según información recabada en el lugar, el fuego se inició al interior de un contenedor de basura situado dentro del centro de abastos. Este recipiente contenía restos de flores de una florería cercana, lo que habría favorecido la expansión del fuego debido a su material inflamable.

Los bomberos trabajaron de manera coordinada para sofocar las llamas sin mayores dificultades, y en pocas horas la emergencia fue completamente controlada. No se reportaron heridos ni daños de consideración en los puestos de venta del mercado.

Comerciantes descartan versión de ataque

Durante las labores de control, comerciantes y clientes fueron evacuados del recinto como medida preventiva. A esta hora de la noche, todos ellos retornaron a sus actividades con normalidad, mientras los bomberos verificaban que no quedaran focos activos.

Los trabajadores del mercado informaron que el incendio no guarda relación con ningún caso de extorsión ni ataque, desmintiendo así versiones difundidas en redes sociales. "Se trató de un accidente fortuito", aseguraron los comerciantes, quienes recalcaron que no se ha recibido ningún tipo de amenaza o aviso previo.

Asimismo, precisaron que las llamas habrían sido ocasionadas por un posible cortocircuito, el cual habría afectado el contenedor de basura donde comenzó el siniestro. Dicho contenedor, al estar fabricado con material plástico y contener hojas secas, facilitó la rápida combustión observada en videos difundidos por vecinos.

Bomberos destacan respuesta oportuna

Los bomberos voluntarios destacaron que la emergencia fue atendida con rapidez y fluidez, sin contratiempos durante el operativo. Gracias a la rápida acción de las unidades, el fuego no se extendió a otras áreas del mercado, evitando pérdidas materiales y posibles lesiones entre los presentes.

La intervención fue calificada como una emergencia menor, y al cierre de la jornada se confirmó que el incendio fue completamente controlado. Las autoridades señalaron que el origen exacto del siniestro aún está en investigación, y se espera un informe oficial en las próximas horas.

El mercado Unicachi retomó sus actividades habituales, mientras los comerciantes agradecieron la labor de los bomberos y pidieron a la población mantener la calma ante rumores falsos. La acción rápida del personal de emergencia permitió evitar una tragedia mayor en una de las zonas más concurridas de Comas.

