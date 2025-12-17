RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad

PNP desarticula organización 'El terror de la timba': Dedicada a extorsionar bandas musicales y artistas

La PNP detuvo a presuntos miembros de la organización criminal 'El terror de la timba', dedicada a extorsionar bandas musicales, artistas y locales. Son investigados por ataques y su vinculación a un crimen.

17/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 17/12/2025

Síguenos en Google News Google News

La Policía Nacional del Perú informó de la desarticulación de una organización criminal que extorsionaba a grupos musicales y artistas, los miembros de 'El terror de la timba' estarían vinculados a atentados contra reconocidos locales de entretenimiento, inclusive al asesinato de un cantante y su bailarina en el Callao. 

Extorsionaban a artistas

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, informó que siete orquestas musicales estaban siendo aterrorizadas por estos criminales, inclusive los amenazaban para que se presente de forma gratuita, y cinco locales habrían sido atacados por los miembros de la organización. 

Los detenidos fueron identificados como Jean Pierre Ortega Valverde, de 25 años, alias 'Jean', así como dos mujeres alias 'Loca Rina' y 'La bebé', una menor de edad, quienes según las autoridades se hacían pasar por Adam Smith Lucano, alias 'El Jorobado'.

El director de Investigación de Ciberdelincuencia, general PNP José Zavala, informó que dieron con la captura de estos delincuentes mediante un seguimiento, identificando la dirección IP del internet de estas personas. El caso llegó a sus manos gracias a la denuncia de una víctima harta de estas amenazas. 

Las orquestas extorsionadas eran: Cocoliso, El Samble, Los Babys de la Cumbia, León y su Tripulación, Los Babys Junior, El Chorrillano y Romu Orquesta. Mientras que los locales atacados era: La Casa de la Comedio, La Taberna, La Quina y fiestas de cumpleaños de barrio. En ese sentido, las autoridades hicieron un llamado a denunciar estos hechos delictivos. 

"Tenemos temor": Profesores fueron EXTORSIONADOS POR ALUMNOS y no recibieron apoyo de dirección
Lee también

"Tenemos temor": Profesores fueron EXTORSIONADOS POR ALUMNOS y no recibieron apoyo de dirección

Noticia en desarrollo....

 

Víctor Revoredo: Gobierno asciende al grado de general al jefe de la División de Investigación de Extorsiones por "acción distinguida"
Lee también

Víctor Revoredo: Gobierno asciende al grado de general al jefe de la División de Investigación de Extorsiones por "acción distinguida"

Suspenden labores de búsqueda de víctimas de tragedia fluvial en Iparía: Mal tiempo impide continuidad
Lee también

Suspenden labores de búsqueda de víctimas de tragedia fluvial en Iparía: Mal tiempo impide continuidad

Temas relacionados agrupación musical Artistas extorsión Organización criminal PNP

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA