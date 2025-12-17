Incendio en La Victoria: Clausuran CASONAS que funcionaban como almacenes de bicicletas

17/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este martes 16 de diciembre, un feroz incendio se registró en pleno corazón de La Victoria. Lejos de deberse a la pronta llegada de la Navidad, el siniestro habría sido originado por casonas que funcionaban como almacenes clandestinos de bicicletas y baterías de litio.

Casonas almacenaban peligrosas baterías de litio

A la zona llegaron aproximadamente más de 15 unidades del Cuerpo de Bomberos y más de 60 efectivos que trataron de apagar este incendio que se originó alrededor del mediodía y que fue catalogado como Código 2.

Precisamente en el jirón Huascarán, cerca de la avenida Miguel Grau, los bomberos tenían la información de que se habría tratado de una casa, pues así funcionaba la fachada del local donde se originó el siniestro. Se puede observar, desde los exteriores, una vivienda tradicional de color anaranjado, puertas de color negro y unas rejas.

Sin embargo, al momento de ingresar, la brigada se dio con la sorpresa de que no se habría tratado de una vivienda común y corriente, sino de un almacén clandestino de bicicletas.

Pero esta casona no poseía bicicletas tradicionales, sino las eléctricas que funcionan con baterías de litio, un material inflamable y que necesita de un cuidado especial para su manipulación, debido a la alta peligrosidad que esto conlleva.

Incendio en La Victoria.

Municipalidad clausura almacenes ilegales

Ante dicho hallazgo, Exitosa pudo constatar que la Municipalidad de La Victoria ha clausurado estas casonas por infringir las normas municipales, según señalan los carteles.

Además, efectivos PNP de la comisaría de La Victoria resguardaron la zona. En tanto, los vecinos se mostraron bastante escuetos ante las preguntas de los medios de comunicación, incluso negando la existencia del incendio. La reserva podría deberse a algún temor a represalias o a que podrían estar almacenando en estas casonas.

Incluso, cuando abrieron sus puertas, se logró captar una vivienda un edificio de aproximadamente unos cinco pisos que, en los primeros pisos, habían una gran cantidad de costales. También funcionaría como una casa desde la fachada, pero que es realmente un almacén de algún tipo de productos, que luego son distribuidos en el centro de Lima.

Según los bomberos, tras trabajar arduamente para tratar de controlar esta emergencia, que duró varias horas, lo que empeoró la situación fueron las baterías de litio, lo cual no tenían previsto.

Estas baterías son completamente inflamables y se encontraban almacenadas en un lugar donde no deberían haber estado, pues necesitan de un cuidado especial.

Tras el voraz incendio registrado en La Victoria este martes, el municipio distrital clausuró varias casonas que funcionaban como almacenes clandestinos de bicicletas y baterías de litio.