Tragedia en carretera: Choque entre camión y colectivo deja un fallecido y más de 18 heridos en Jujuy

17/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Un colectivo y un camión chocaron intempestivamente, dejando un saldo preliminar de al menos una persona fallecida y más de 18 heridos. Las autoridades investigan las causas del accidente vehicular en plena carretera de Jujuy.

Accidente en Jujuy tras choque frontal

Un nuevo siniestro vial causa conmoción en la ciudadanía. Según los primeros reportes, un camión con acoplado circulaba por la Ruta Nacional 9, a la altura de Azul Pampa, en el departamento Humahuaca, provincia de Jujuy, hasta que de pronto fue impactado frontalmente por un colectivo de pasajeros.

Debido a la magnitud del accidente, se reportó al menos 22 personas heridas y una fallecida durante el traslado a un centro de salud. La información fue confirmada a 'Cadena 3' por el director general de Emergencias de Jujuy, el comisario mayor Ariel Mamaní.

El funcionario también precisó al medio argentino que hasta la zona de la emergencia se apersonaron miembros de Bomberos de la Policía, Bomberos Voluntarios y personal del SAME, que desplegó inicialmente tres ambulancias, a las que luego se sumaron seis unidades extra para asistir a los lesionados por el choque.

Investigan las causas del siniestro vial

El director del SAME, Pablo Jure, precisó a Cadena 3 que "había cinco códigos rojos de pacientes que estaban críticos, cuatro amarillos y trece verdes". Además, las autoridades reportaron que el chofer del vehículo con pasajeros era de nacionalidad boliviana y llevaba a todos desde Salta hacia Bolivia para hacer compras.

Informaron que la colisión sucedió en la Ruta Nacional 9 donde "casi no había visibilidad" y "tampoco señal telefónica". Los heridos en estado más delicado fueron derivados al Hospital Belgrano de la ciudad de Humahuaca. Allí permanecen internados bajo cuidados médicos intensivos.

La policía argentina viene realizando las diligencias e investigaciones respectivas que ayuden a esclarecer las causas del accidente en Jujuy. Por otra parte, el personal de Seguridad Vial trabajó en el reordenamiento vehicular y sometió a los conductores protagonistas a un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo para ambos.

Accidente en Jujuy dejó varios heridos.

Fiscalía inicia diligencias tras colisión

La tragedia en la carretera argentina ha movilizado no solo personal policial, sino también del Ministerio Público de la Acusación, que retuvieron, de manera preventiva, los vehículos protagonistas del accidente. Ahora el caso está bajo investigación de la Fiscalía de ese país.

Es así como una vez más un siniestro vial ha causado conmoción internacional. Se reportó que el choque entre un camión y colectivo dejó un saldo preliminar de al menos 1 fallecido y 22 heridos, el último martes, 16 de diciembre, en Jujuy.