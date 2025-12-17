Temblor remece HOY Lima: Conoce AQUÍ el epicentro y magnitud del sismo sentido este miércoles

17/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo movimiento telúrico se sintió en la mañana de este miércoles, 17 de diciembre, en Lima. Descubre dónde fue su epicentro e intensidad exacta, de acuerdo al más reciente reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo sacude Lima este 17 de diciembre

¡Perú no deja de temblar! A través de sus redes sociales, el IGP, el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente que se dedica a la investigación, monitoreo y estudio de fenómenos geofísicos para la seguridad de la población, reportó que el temblor de hoy se registró alrededor de las 6:57 a.m., a 6 kilómetros al norte de Chilca, en la provincia de Cañete, Lima.

La magnitud del movimiento telúrico fue de 3.6, con una profundidad de 56 kilómetros y una intensidad de II-III en la escala de Mercalli, con una latitud de -12.47 y una longitud de -76.72. Hasta el momento, las autoridades no han informado daños personales ni materiales.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0814

Fecha y Hora Local: 17/12/2025 06:57:52

Magnitud: 3.6

Profundidad: 56km

Latitud: -12.47

Longitud: -76.72

Intensidad: II-III Chilca

Referencia: 6 km al N de Chilca, Cañete - Lima — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) December 17, 2025

¿Dónde fue el epicentro del temblor de hoy?

Como se sabe, Perú se encuentra ubicado en la zona conocida como Cinturón de Fuego del Pacífico, región que concentra el 75% de los volcanes que existen en el mundo y donde suceden aproximadamente el 80% de los temblores más fuertes.

En ese marco, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) también se mantiene pendiente sobre los movimientos telúricos que se sienten en el país, como el último que se registró este miércoles en Chilca. De acuerdo a su más reciente reporte, este temblor tuvo como epicentro el continente.

La entidad también destaca la importancia de tener siempre lista la mochila de emergencia que debe incluir alimentos no perecederos y kits de primeros auxilios. Asimismo, reiteró el llamado a la ciudadanía a mantener la calma, revisar sus planes familiares de emergencia ante un desastre natural.

Reporte de COEN-INDECI sobre el último sismo sentido en Lima.

¿Qué debe tener la mochila de emergencia?

Siempre debes tener en tu casa una mochila de emergencia y esta tendrá elementos que puedan ayudarte en situaciones de sismos y otros desastres naturales. No deben faltar alcohol o desinfectante, medicina, pastillas, vendas, curitas, toallas, frazadas, agua embotellada, alimentos enlatados, linterna y radio a pilas. Si tienes un bebé o adulto mayor, la mochila también deberá tener objetos de gran necesidad para ellos como biberones, pañales, papillas, mantas y más.

¡No te olvides de tu mascota! En caso tengas un animalito en casa, no olvides tener su collar con nombre y dirección para evitar que se pierdan durante la emergencia. Además, incluye en la mochila su alimento, correa de paseo y una manta para abrigarlo.

Mochila de emergencias - Fuente: Indeci

Hasta el momento no se reportan daños por el último sismo sentido en Lima este miércoles, 17 de diciembre, que tuvo una magnitud de 3.6 con epicentro la provincia de Cañete, según el IGP.