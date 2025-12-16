Terrible hallazgo en Independencia: Recién nacido es encontrado sin vida en exteriores de mercado

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un hecho que no debió ocurrir. Un recién nacido fue encontrado sin vida en medio de bolsas de basura a exteriores del mercado FEVACEL en el distrito de Independencia.

El trágico encuentro fue hallado por trabajadores del mercado al momento de abrir el depósito ubicado a afueras del establecimiento. El hecho fue reportado por los trabajadores de limpieza del lugar quienes dieron aviso a las autoridades policiales para iniciar las diligencias del caso.

A exteriores del mercado FEVACEL, por la puerta número 13, un recién nacido fue dejado a su suerte al ser encontrado con el cordón umbilical dentro de un depósito de basura.

El hallazgo ocurrió aproximadamente al mediodía del martes 16 de diciembre según refirieron algunos trabajadores del lugar. Desde ese momento se dieron esfuerzos por intentar salvarlo.

Personal de limpieza del lugar se encontraron con la escena y comunicaron el hecho ante efectivos policiales. Según las sensibles imágenes del momento, pensando que el menor aún tenía signos vitales, los trabajadores intentaron salir a buscar ayuda, mas el recién nacido yacía sin vida.

El bebé solo habría tenido horas de recién nacido por lo que los cuidados post parto y el lugar donde fue encontrado habrían complicado su supervivencia. La investigación de medicina forense determinará la causa exacta de su deceso.

Ante el aviso de los trabajadores, personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) y peritos de criminalística se dirigieron hacia la zona para iniciar las diligencias de ley correspondientes al caso.

Se procedió a cercar la puerta 13 del mercado FEVACEL a la espera que llegue el personal del Ministerio Público para poder retirar el cuerpo de la víctima del lugar.

Debido a que alrededores se cuentan con cámaras de videovigilancia, las autoridades policiales se dispondrán a observar los registros visuales para visualizar en qué circunstancias ocurrió el hecho.

Adicionalmente se determinará si la persona que realizó el acto estuvo en complicidad de otros personas que contribuyeron a abandonar al recién nacido.

Se determinará la causa exacta de su deceso luego que el fiscal de turno determine el retiro de cuerpo de la víctima. Se determinará cómo ocurrió este trágico hallazgo.