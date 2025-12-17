"Tenemos temor": Profesores fueron EXTORSIONADOS POR ALUMNOS y no recibieron apoyo de dirección

17/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un terrible experiencia es la que han vivido en las últimas horas un grupo de docentes de la I.E República del Ecuador, ubicada en el distrito de Villa María del Triunfo, debido a que fueron víctima de extorsiones y amenazas de muerte por parte de sus propios alumnos.

Tras presentar las denuncias correspondientes, dos alumnos de 16 y 19 años, respectivamente, fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), a fin de continuar con las investigaciones correspondientes; no obstante, el temor todavía latente, ante la posibilidad de que puedan sufrir represalias por contribuir con la captura de los intimidadores.

Amenazados para que todo el salón apruebe el año

Como es de conocimiento público, seis profesores recibieron amenazas por WhatsApp, con el fin de que todo el salón de quinto año de secundaria apruebe la totalidad de los cursos y de hacer caso omiso a lo exigido, iban a atentar contra sus vidas. Pese al grave peligro al que estaban expuestos, una de las maestras indicó en entrevista a Exitosa, que la comisaría del sector no actuó de manera célere, por lo que tuvieron que recurrir a otra instancia para evitar que las amenazas se hagan realidad.

"Decidimos ir a la BRECC, donde nos atendió el coronel Obando. Inmediatamente, él nos escuchó, nos brindó su apoyo (...) estuvimos conversando hasta las 3:20 p. m. y a las 4:30 p. m. nos llega otro mensaje del mismo número, donde nos indican que ellos estaban enterados, que nosotros no habían asistido al colegio ese día, que teníamos miedo, que sabían dónde vivíamos y que nos iban a meter un balazo en la cabeza", denunció.

La docente reveló en el programa "Exitosa Perú", que uno de sus colegas le dio el número y el mensaje extorsivo al coronel Holger Obando y mediante un rápido trabajo, pudieron hallar con el paradero de los responsables de este hecho, a través de la geolocalización del equipo, logrando sus detenciones.

Cuestiona presencia de un mayor de edad en el colegio

Tal como lo difundió la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), uno de los intervenidos es mayor de edad (19 años). La presencia del ciudadano generó "sorpresa" en la docente, así lo expresó en entrevista brindada a Exitosa.

"Uno es menor de edad y el otro jovencito indica que tiene 19 años, lo cual me genera bastante sorpresa. En la Educación Básica Regular, los estudiantes estudian hasta cumplir los 18 años", precisó.

En ese sentido, cuestionó a la plana administrativa de su institución educativa por permitir la presencia de un mayor de edad en sus aulas. "No han hecho un buen filtro", indicó. Cabe precisar que, por el temor a sufrir nuevas amenazas, el grupo de docentes afectados no han acudido a trabajar presencialmente; no obstante, estarían siendo obligados a asistir por el Ministerio de Educación.

Esta lamentable situación refleja una vez más, que los niños y adolescentes se enquistan en el mundo delictivo por diferentes causas. Urge una rápida atención para intentar reinsertarlos en la sociedad.