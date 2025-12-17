RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
Meritorio reconocimiento

Víctor Revoredo: Gobierno asciende al grado de general al jefe de la División de Investigación de Extorsiones por "acción distinguida"

El Gobierno dispuso el ascenso excepcional al grado de general PNP a Víctor Revoredo Farfán, actual jefe de la División de Investigación de Extorsiones.

17/12/2025

El Gobierno del Perú, ascendió al grado de general a Víctor Alfredo Revoredo Farfán, jefe de la División de Investigación de Extorsiones de la Policía Nacional del Perú (PNP), por la causal de acción distinguida en mérito a su trabajo realizado contra la inseguridad ciudadana.

De acuerdo con la Resolución Suprema N.º 396-2025-IN, publicada la noche del martes 16 de diciembre en el Diario Oficial El Peruano, la Secretaría Ejecutiva de la PNP se encargará de adoptar las acciones correspondientes en las áreas de su competencia, a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente resolución, de conformidad a los dispositivos legales vigentes. 

