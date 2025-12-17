Fonavi: Oficializan Lista 22 de exaportantes que empezarán a cobrar sus ahorros desde MAÑANA, 18 de diciembre

17/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Es oficial! Tal como trascendió en las últimas horas, hoy miércoles 17 de diciembre, fue publicada la resolución que autoriza el cobro de sus ahorros de 31 794 exaportantes del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), empezando con el procedimiento desde el día de mañana, jueves 18 de diciembre, a través de la oficinas del Banco de la Nación.

De acuerdo con la Resolución Administrativa N.º 1162-2025/CAH-Ley N.º 29625, difundida en el Diario Oficial El Peruano, el monto en total a devolver mediante la Lista 22 asciende a S/102 182 815.

Sin límite de edad para cobrar

Según lo establecido por la Comisión Ad Hoc, y en comparación con otros padrones, en esta oportunidad no habrá límite de edad para hacer efectivo el reintegro del dinero; es decir, no es exclusivamente para los adultos mayores.

En ese sentido, se considera como beneficiarios a los extitulares vivos y fallecidos, representados por sus deudos. Además, se incluirá a exaportantes que han cancelado deudas por concepto de agua, desagüe y calaminas, siendo un aproximado de 3 500.

No obstante, pese a la publicación de otras 21 listas, hasta el 2025 se están quedando sin cobrar cerca de 500 000 exfonavistas, quienes esperan, que pueda habilitarse una o más listas de devolución para el 2026; sin embargo, se advierte que ya no hay más fondos para cumplir con el pago de la deuda estatal.

LINK Fonavi 2025: así puedes verificar si estás en la lista

Como parte de procedimiento establecido por la Comisión Ad Hoc, el padrón de beneficiarios será publicado en la página web de la Secretaría Técnica para que los exafiliados en general puedan verificar si están incluidos en la lista. A continuación, te explicamos los pasos a seguir para que te enteres si en esta oportunidad accedes a recuperar tus aportes.

Ingrese al portal oficial del Fonavi ( CLICK AQUÍ ) y diríjase a la sección "Pendientes de cobro, grupos de pago y reintegro". Seleccione el tipo de documento (DNI, carnet de extranjería, libreta electoral, carnet de fuerzas policiales o de las Fuerzas Armadas). Escriba el número de DNI. Complete el código captcha de 6 dígitos que aparece en la parte inferior. Puede cambiarlo en caso no lo distinga. Presione el botón "ENVIAR".

Es importante precisar, que el trámite es solo para uso del fonavista titular. Además, el procedimiento es totalmente gratuito, por lo que no requiere de ningún pago; asimismo, está a libre disposición, las 24 horas del día de los siete días de la semana.

Los exaportantes recibirán desde mañana un "regalo adelantado" por Navidad, al tener la oportunidad de recibir los ahorros que con tanto esfuerzo les tocó generar con sus trabajos.