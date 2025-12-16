RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Temporalmente

Suspenden labores de búsqueda de víctimas de tragedia fluvial en Iparía: Mal tiempo impide continuidad

Personal de la Marina de Perú participó durante más de dos semanas en la búsqueda de personas desaparecidas tras el hundimiento de embarcaciones provocado por alud.

Suspenden labores de búsqueda de víctimas de tragedia fluvial en Iparía
Suspenden labores de búsqueda de víctimas de tragedia fluvial en Iparía (Foto: Composición Exitosa)

16/12/2025

La Marina del Perú suspendió las labores de rescate de las víctimas de una tragedia fluvial que se suscitó semanas atrás en el distrito de Iparía, en la región Ucayali.

Remolque de embarcación

El pasado 1 de diciembre un lamentable suceso se registró en el distrito de Iparía, en la region Ucayali, luego que un alud arrastró dos embarcaciones fluviales y las hundió en el río Ucayali

Después de más de dos semanas de emprender labores de rescate ininterrumpidas con el principal objetivo de encontrar sobrevivientes, las autoridades suspendieron temporalmente estas actividades que dejó el saldo de decenas de víctimas y desaparecidos.

Sin embargo, durante los días 14 y 15 de diciembre, personal de la Marina del Perú, Policía Nacional del Perú (PNP) y la Municipalidad de Iparía, así como también equipos especializados llevaron a cabo maniobras técnicas de alta complejidad a fin de reflotar y remolcar los restos de una de las naves llamada 'Deo Rigo' con ayuda del soporte logístico del Gobierno Regional de Ucayali.

Vale indicar que para desarrollar estas labores fue necesaria el uso de maquinarias como grúas, una retroexcavadora, chalupas de apoyo y cables acerados. Asimismo, equipos de buceo especializados, si bien el remolque no se llegó a concretar, se logró extraer partes y componentes estructurales favoreciendo la evaluación técnica del estado de la embarcación.

Suspenden labores de rescate de tragedia fluvial

Es así como después de más de dos semanas, autoridades de la Marina del Perú suspendieron labores de rescate de la tragedia fluvial registrada el pasado 1 de diciembre tras el hundimiento de dos embarcaciones en el río Ucayali, en el distrito de Iparía.

