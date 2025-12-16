Obras públicas paralizadas tras déficit de presupuesto del MEF a la ANIN: Defensas ribereñas peligran

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI), César Candela, indicó que muchas obras públicas, entre ellas las defensas ribereñas en zonas del norte, por el Fenómeno del Niño, están paralizadas debido al poco presupuesto otorgado por el Ministerio de Economía y Finanzas a la Asociación Nacional de Infraestructura.

Le va a faltar presupuesto

Para el abogado, cabeza de la SNCI, los 500 millones de soles que el MEF ha destinado a la ANIN no alcanzarán para cumplir con todas los proyectos que se vienen ejecutando. Por la gestión anterior, muchas de estas se quedaron paralizadas y con el presupuesto actual se mantendrían en la misma situación.

"22 proyectos de ANIN paralizaron, defensas ribereñas como en Motupe, corredores fluviales, colegios y hospitales fueron suspendidos de forma abrupta por el gobierno anterior. La ministra de Economía acaba de transferir 500 millones. pero es insuficiente porque ni siquiera permite terminar las defensas ribereñas", sostuvo Candela.

El director ejecutivo de esta asociación indicó que es "crucial proteger la vida de los peruanos en la zona norte del Perú". Por ello, lamenta que a pesar de la mayor recaudación anunciada por Denisse Miralles, no se pueda completar los pagos a las empresas y que esto afecte a la ciudadanía.

"Los primeros afectados es la zona donde se está construyendo, donde la población espera que haya las defensas ribereñas ante el inminente cambio del clima. Ya hemos visto lo que pasó en 2017 y lo que ocasiona las lluvias. Hay obras que estaban al 90 % y se pararon, no entiendo como el Estado no termina de pagar lo que ha firmado", manifestó.

Presupuesto debería ser el doble

Candela aseguró que las 22 obras que se venían ejecutando están distribuidas en Piura, Ancash o Lambayeque, y que con lo que el MEF ha dado no tendrán para darse a basto. Ante esas carencias, las compañías han tenido que tomar ciertas medidas de urgencia.

"No alcanza. Para echar a andar, por lo menos se necesitan más de 1.200 millones y solo se han depositado 510 millones aproximadamente y en esos cuatro meses las empresas han tenido que cubrir intereses, se ha tenido que despedir gente, y obviamente los trabajadores demandan, abandonan las obras", expresó.

