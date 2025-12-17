José Jerí no sería bien recibido en Ayacucho, advierte FREDEPA: "Ha encubierto a Dina Boluarte"

17/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente interino José Jerí está próximo a arribar a Ayacucho para realizar una visita e inspección a la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH). En rechazo a su llegada, el presidente del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (FREDEPA) anunció protestas contra el mandatario.

Jerí y Oscorima se "pasearían" pese a falta de resultados

En diálogo con Exitosa, John Lapa Oré sostuvo que, en primer lugar, el gobernador regional Wilfredo Oscorima aprovecharía de manera política esta visita para mostrarse y "pasearse" con el jefe de Estado como si no tuviera nada que responder a la población ayacuchana.

"No es un rechazo por resentimiento, porque nos cae mal Jerí, es por lo que está pasando en Ayacucho. Lamentablemente, Oscorima quiere legitimarse cosas que se están haciendo mal en nuestra región cuando existen obras con ingentes cantidades de dinero que se ha comido la corrupción", afirmó.

Como ejemplo, citó casos como la falta de entrega del Estadio Camaná para la realización de los Juegos Bolivarianos y las "30 reprogramaciones de vuelos en el Aeropuerto de Ayacucho, de las cuales el 40% se debe a su mala ubicación" por problemas climatológicos, por el aire y las lluvias.

Ayacuchanos anuncian protesta contra el presidente José Jerí y el gobernador regional Wilfredo Oscorima.

Al respecto, señaló que José Jerí llegará a la región a "legalizar la ampliación de este aeropuerto" pese a que "hace 15 años" se viene discutiendo su reubicación.

"No existe un apoyo al plan de desarrollo estratégico de nuestra región, si no vienen solamente a ganarse aplausos y seguramente tienen ya negociados, que son las empresas que han ganado la licitación para esa ampliación. Todo se hace en torno a la corrupción y eso es lo que rechaza el pueblo ayacuchano", acusó.

Lapa Oré recordó que, el pasado 15 de diciembre, el Consejo Universitario de la UNCH aprobó el ingreso de personal militar y policial para darle seguridad al Presidente de la República de cara a su visita a los pabellones "que no se han construido en su gestión".

"José Jerí encubrió a Dina Boluarte por las muertes del 2022"

Además, afirmó que Jerí Oré "encubrió" a la expresidenta Dina Boluarte en lo que respecta a las muertes ocasionadas en Ayacucho por las protestas contra su gobierno en el 2022.

"Vemos nosotros una trama politiquera que rechazamos y que asquea al pueblo ayacuchano. No se puede vivir de rodillas siempre viendo a alguien que no ha sido elegido, que ha encubierto a Dina Boluarte en la acusación constitucional por el tema de la masacre en Ayacucho", sentenció.

También sostuvo que varios colectivos sociales, se unirán a una movilización en rechazo a la llegada del mandatario. En estas movilizaciones, incluyó a los estudiantes de la UNSCH que protestarán desde el recinto educativo.