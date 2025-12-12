Ate: Asesinan a famoso payaso 'Tuki Tuki' luego de citarlo para un supuesto show

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

El payaso Tuki Tuki fue atacado a balazos en Ate, adonde llegó para un show que habría sido parte de una emboscada. La familia recuerda que él ya había sufrido amenazas y un ataque extorsivo años atrás.

Sicarios asesinan a payaso Tuki Tuki en Ate

Desde el distrito de Ate, en la zona de Gloria Grande, los vecinos todavía no pueden creer lo que ocurrió el jueves 11 de diciembre a las seis de la tarde.

🔴🔵En Ate, el famoso payaso Rogers Sthyw Gallegos Rodríguez, conocido como Tuki Tuki, fue brutalmente asesinado. Todo ocurrió después de que lo citaran para un supuesto show.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/FFo1mByErN — Exitosa Noticias (@exitosape) December 12, 2025

El conocido payaso Tuki Tuki, famoso en Lima Este por sus shows y videos virales, llegó con su equipo a la intersección de las calles D y E, cerca de Los Girasoles, para lo que debía ser una presentación más. Pero lo que iba a ser un trabajo normal terminó en un ataque directo.

Según los vecinos, un hombre que estaba usando su teléfono en una tienda cercana se acercó justo cuando la minivan del equipo de Tuki Tuki llegó acompañada por una moto naranja.

En ese instante, el sujeto le disparó seis veces. Dos casquillos quedaron dentro de la minivan y cuatro en la esquina del ataque. Luego de eso, el atacante subió a una moto lineal y huyó a toda velocidad.

Falso evento terminó en ataque a Tuki Tuki

La madre de Tuki Tuki contó que su hijo estaba afuera de la casa donde supuestamente lo habían contratado. Él llamó a la mujer que pidió el show y ella le respondió que esperara porque "estaba bañando a su hijita".

Pero mientras hablaban, apareció la moto desde donde empezaron los disparos. La madre asegura que en la vivienda no había fiesta, decoración ni nada que pareciera un evento: "Le han hecho la camita bonita", dijo con impotencia.

Cuando le preguntaron si su hijo había sido extorsionado, la madre señaló que "un tiempito sí", pero evitó dar más detalles.

Tuki Tuki muere tras ser llevado al hospital

Después del ataque, Tuki Tuki y dos de los heridos fueron llevados al Hospital de Ate. Pese a los esfuerzos, el payaso —cuyo nombre era Rogers Sthyw Gallegos Rodríguez, de 28 años— falleció en el hospital.

Los peritos revisaron la minivan y toda la escena para reconstruir lo ocurrido. La Policía también está intentando desbloquear el celular del artista, ya que ahí estaba la información exacta del lugar y del número que lo citó.

El asesinato del payaso Tuki Tuki en Ate deja preguntas sobre el supuesto show, las amenazas y la posible extorsión. Su familia espera que el celular y las investigaciones permitan entender quién lo citó y por qué lo llevaron a esa trampa.