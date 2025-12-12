Liga 1 hasta con 7 extranjeros en cancha: Así será el formato del torneo nacional para el 2026

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Pese a que aún no termina del todo el año 2025 para el fútbol peruano, ya se viene trabajando en lo que será la próxima edición de la Liga 1 la cual tendrá la participación de 18 equipos. Justamente, en las últimas horas se conoció lo que será el formato del siguiente campeonato el cual presentará algunos cambios más que importantes.

Hasta con 7 extranjeros en cancha

En la última edición del programa 'L1 Radio' transmitido por la señal de L1 Max, se dio a conocer que la organización del certamen ya tiene elaborado el reglamento que regirá desde el 2026 en la primera división nacional.

Para comenzar, el formato para conocer al campeón de la Liga 1 se mantendrá como en la actual temporada donde los campeones de cada torneo disputarán un play off con el tercero y cuarto de la tabla acumulada.

Eso sí, de darse el caso de que un mismo club se corone en ambos certámenes, será ganador absoluto del torneo. Mientras que el resto de equipos competirán por conocer su orden para la próxima Copa Libertadores.

Pero lo más llamativo del nuevo formato está respecto al tema de los jugadores extranjeros que serán permitidos. Según se conoció, los clubes podrán tener hasta 7 jugadores nacidos fuera del Perú en cancha al mismo tiempo. Para acceder a este beneficio, el equipo no debe tener ningún futbolista nacionalizado dentro de sus filas.

✅ @Eduardo_Combe te cuenta todo el formato de la Liga1 2026



- El cupo de extranjero son 6, pero si un equipo no tiene ningún jugador nacionalizado puede tener 7. Dos van en cancha



- A mitad de año se puede cambiar a dos jugadores extranjeros#L1RADIO pic.twitter.com/EWLXWQu2AA — L1MAX (@L1MAX_) December 12, 2025

A eso se le suma que a mitad de temporada cualquier equipo podría cambiar a 2 elementos extranjeros durante la segunda ventana de transferencias. Precisamente, el libro de pases estará abierto en dos oportunidades durante el año: la primera del 5 de enero al 15 de marzo y la segunda del 1 de julio al 11 de agosto.

Un sub 19 dentro del plantel

Otro punto importante que deberán cumplir los 18 clubes participantes del próximo año deberá ser la inclusión de un jugador categoría sub-19 dentro de su plantel. Con ello, queda descartado la posibilidad del regreso de la bolsa de minutos de la cual se especuló en las últimas semanas.

Otra posibilidad que no se daría hasta el momento es la realización de un torneo entre los equipos de primera y segunda división que daría un cupo a la Copa Sudamericana.

De esta manera, se conoció el formato que regirá en la Liga 1 2026 la cual tendrá la chance de que los equipos cuenten con hasta 7 jugadores extranjeros en cancha al mismo tiempo.