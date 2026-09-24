PNP y FBI desarticulan en Trujillo una red criminal integrada por ecuatorianos

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Policía Nacional del Perú, en un trabajo junto con el FBI, lograron desarticular una peligrosa banda delictiva integrada por nueve ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana. Esta intervención de las fuerzas del orden se ejecutó en el distrito de Huanchaco, ubicado en la provincia de Trujillo, en la región La Libertad.

Los capturados formarían parte de la presunta organización criminal conocida como Los Tiguerones Trux. Las primeras diligencias policiales señalan que este grupo de extranjeros se dedicaba a cometer múltiples delitos graves, incluyendo el tráfico de drogas, la trata de personas y la tenencia ilegal de explosivos y armas de fuego.

Incautación de armamento y material extorsivo

Durante el registro correspondiente, las autoridades decomisaron un arma mini UZI sin serie y un revólver marca Jaguar.

Asimismo, la policía halló nueve cartuchos de dinamita con mecha, aproximadamente un kilo de marihuana, diversas balanzas operativas y un vehículo marca KIA con placa P3D-664 que contenía cuatro municiones ocultas en su interior.

En la misma intervención, se confiscaron veintitrés equipos celulares y la suma total de 2,490 soles en dinero en efectivo. También se encontraron libretas con anotaciones sobre presuntos cobros de cupos, una tarjeta bancaria y cuatro cajas con 1,200 preservativos.

Finalmente, se incautó una bandera representativa de esta presunta organización criminal extranjera.

Golpe a la criminalidad

Entre los nueve detenidos figuran Diego Armando Vallejo Bustamante, de treinta y nueve años, quien poseía una orden judicial vigente por robo agravado. Además, Hugo Josué Morales Flores, Jhonathan Alexis Alcivar Acosta, Luis Alberto Anchundia Barre y Reynaldo Mauricio Barba Almeida. Todos los intervenidos permanecen actualmente bajo custodia policial preventiva.

Cooperación internacioal e investigaciones en curso

La lista de intervenidos se completa con los extranjeros Carlos Alberto Zamora Cebeño, Luis Enrique Acosta Alsivar, Eddy Rodrigo León García y Luis Roger Ochoa Suárez.

Todos los mencionados y el material incautado fueron trasladados hacia la sede principal de la Divincri de Trujillo para continuar todas las investigaciones.

Actualmente, la institución policial ejecuta diversas diligencias operativas orientadas a verificar la total identidad de los nueve detenidos. Para lograr este objetivo, las autoridades peruanas coordinan de manera estrecha con la Policía de Ecuador, en la investigación de posibles antecedentes penales sobre cada capturado.

Los detenidos enfrentan, ahora, graves cargos penales vinculados a los delitos de banda criminal, tenencia ilegal de armas de fuego y municiones, tráfico ilícito de drogas y una presunta red de trata de personas extranjeras.